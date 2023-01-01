Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у листопаді





Отже, що можна відвідати у листопаді:



7 листопада о 17:00 запуск другого потоку курсу Юлі Габрук «Як почати власну справу: юридичні аспекти» Курс має 4 модулі, які на 80% складаються з практичної частини: участь у тренінгах, персональні завдання для учасників. Тема першого тренінгу — «Початок роботи та залучення персоналу».



7 листопада о 17:00 в центрі Дія.Бізнес у Луцьку засновниця мережі магазинів професійної косметики FreshBeauty в Україні та у Польщі, амбасадор IsClinical – Світлана Гурик проведе лекцію «Феномен розвитку української beauty сфери під час повномасштабної війни». Спікерка розповість, які труднощі виникають у цій сфері, як їх подолати та особливості ведення бізнесу в Польщі.



8 листопада о 17:00 запрошуємо на лекцію «Стратегічне мислення в бізнесі» від Юлії Євпак, засновниці всеукраїнської NGO PRO Women UA. У центрі Дія.Бізнес у Луцьку спікерка розповість, як завдяки правильно розробленій стратегії, можна швидкими темпами розвивати бізнес та лишати позаду своїх конкурентів.



9 листопада долучайтеся до події «Логістика та доставка, оплата та безпека, юридичні й нормативні вимоги», яка відбудеться в межах освітньої програми Global E-commerce Access. Станіслав Гуня, співвласник бренду GENTLEMEN, спеціаліст із 3-річним досвідом роботи в E-commerce. Продавав в 38 країнах світу на суму $500 тисяч та провів понад 100 консультацій з продажів розповість про те, як побудувати і налагодити продажі на міжнародних платформах e-commerce.



10 листопада о 17:00 відбудеться лекція «Основи та фішки налаштування таргету для бізнесу» від Юрія Будніка, спеціаліст-практик з налаштування таргет реклами, з досвідом ведення, як українських, так іноземних проєктів понад 4 роки. Під час лекції розберемо основні особливості та проблеми при налаштування таргетованої реклами в соцмережах.



16 листопада о 17:00 в центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбудеться лекція «Як заняття спортом допомагають подвоїти прибуток» від Антона Яловика — тренера, судді і переможця понад 100 змагань, автора книг і патентів про тренування та харчування. Спікер поділиться своїм досвідом та розповість, як спорт загартовує вас як бізнесмена та особистість.



17 листопада в центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбудеться лекція «Креативний маркетинг» від Олексія Сдобіна, музиканта і експерта в розвитку голосу. Спікер розповість, як завдяки творчому підходу і коротким відео в Тік Ток популяризувати свій бренд на мільйонні охоплення.



23 листопада о 16:00 запрошуємо вас на «Вечір великих ідей» – новий проєкт у форматі брейнстормінгу. Разом із командою модераторів з креативної агенції Partyzan ви подивитесь на виклики у вашому бізнесі під іншим кутом та знайдете креативні рішення у команді однодумців.



Під час брейстормінгу ви зможете:



- Прокачати свій дизайн-мислення, отримати інструменти для творчого розвитку та вдосконалення ваших проєктів.

- Знайти креативне рішення для вже існуючої проблеми.

- Вийти з творчої кризи та розкрити свій потенціал разом з професіоналами.

- Покреативити у команді експертів, обмінятися ідеями і створити нові продукти.



Список подій може змінюватися. Оновлену та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центру



Стежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.Отже, що можна відвідати у листопаді:запуск другого потоку курсу«Як почати власну справу: юридичні аспекти» Курс має 4 модулі, які на 80% складаються з практичної частини: участь у тренінгах, персональні завдання для учасників. Тема першого тренінгу — «Початок роботи та залучення персоналу».в центрі Дія.Бізнес у Луцьку засновниця мережі магазинів професійної косметики FreshBeauty в Україні та у Польщі, амбасадор IsClinical –проведе лекцію «Феномен розвитку української beauty сфери під час повномасштабної війни». Спікерка розповість, які труднощі виникають у цій сфері, як їх подолати та особливості ведення бізнесу в Польщі.запрошуємо на лекцію «Стратегічне мислення в бізнесі» від, засновниці всеукраїнської NGO PRO Women UA. У центрі Дія.Бізнес у Луцьку спікерка розповість, як завдяки правильно розробленій стратегії, можна швидкими темпами розвивати бізнес та лишати позаду своїх конкурентів.долучайтеся до події «Логістика та доставка, оплата та безпека, юридичні й нормативні вимоги», яка відбудеться в межах освітньої програми Global E-commerce Access., співвласник бренду GENTLEMEN, спеціаліст із 3-річним досвідом роботи в E-commerce. Продавав в 38 країнах світу на суму $500 тисяч та провів понад 100 консультацій з продажів розповість про те, як побудувати і налагодити продажі на міжнародних платформах e-commerce.відбудеться лекція «Основи та фішки налаштування таргету для бізнесу» від, спеціаліст-практик з налаштування таргет реклами, з досвідом ведення, як українських, так іноземних проєктів понад 4 роки. Під час лекції розберемо основні особливості та проблеми при налаштування таргетованої реклами в соцмережах.в центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбудеться лекція «Як заняття спортом допомагають подвоїти прибуток» від— тренера, судді і переможця понад 100 змагань, автора книг і патентів про тренування та харчування. Спікер поділиться своїм досвідом та розповість, як спорт загартовує вас як бізнесмена та особистість.в центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбудеться лекція «Креативний маркетинг» від, музиканта і експерта в розвитку голосу. Спікер розповість, як завдяки творчому підходу і коротким відео в Тік Ток популяризувати свій бренд на мільйонні охоплення.запрошуємо вас на «Вечір великих ідей» – новий проєкт у форматі брейнстормінгу. Разом із командою модераторів з креативної агенції Partyzan ви подивитесь на виклики у вашому бізнесі під іншим кутом та знайдете креативні рішення у команді однодумців.Під час брейстормінгу ви зможете:- Прокачати свій дизайн-мислення, отримати інструменти для творчого розвитку та вдосконалення ваших проєктів.- Знайти креативне рішення для вже існуючої проблеми.- Вийти з творчої кризи та розкрити свій потенціал разом з професіоналами.- Покреативити у команді експертів, обмінятися ідеями і створити нові продукти.Список подій може змінюватися. Оновлену та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центру Дія.Бізнес у Луцьку . Реєстрація — обов'язкова на кожен захід за посиланням — на нашому сайті . Закриття реєстрації за 4 години до початку події.Стежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресоюЦентр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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