Дебати у США: без допомоги Україні воювати будуть вже американці
Сьогодні, 13:37
Якщо США не допоможуть українцям, тоді американським солдатам доведеться воювати у Європі.
Про це йшлося під час слухань в Сенаті про додаткове фінансування для України, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну», — заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань.
Своєю чергою Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив: «Якщо путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО».
У Білому домі заявили, що Байден накладе вето на запропонований республіканцями пакет допомоги Ізраїлю без підтримки України.
У той же час республіканці підготували Байдену список вимог для продовження допомоги Україні. Головною з умов республіканці назвали те, що президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський «повинні надати Конгресу США фактичну стратегію перемоги», в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для «розуміння кінцевої мети»
Нагадаємо, українські пілоти розпочали льотні навчання на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.
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Про це йшлося під час слухань в Сенаті про додаткове фінансування для України, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну», — заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань.
Своєю чергою Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив: «Якщо путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО».
У Білому домі заявили, що Байден накладе вето на запропонований республіканцями пакет допомоги Ізраїлю без підтримки України.
У той же час республіканці підготували Байдену список вимог для продовження допомоги Україні. Головною з умов республіканці назвали те, що президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський «повинні надати Конгресу США фактичну стратегію перемоги», в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для «розуміння кінцевої мети»
Нагадаємо, українські пілоти розпочали льотні навчання на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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