Дебати у США: без допомоги Україні воювати будуть вже американці

Якщо США не допоможуть українцям, тоді американським солдатам доведеться воювати у Європі.Про це йшлося під час слухань в Сенаті про додаткове фінансування для України, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.«Без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну», — заявив міністр оборони СШАпід час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань.Своєю чергою Держсекретар СШАнаголосив: «Якщо путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО».У Білому домі заявили, що Байден накладе вето на запропонований республіканцями пакет допомоги Ізраїлю без підтримки України.У той же час республіканці підготували Байдену список вимог для продовження допомоги Україні. Головною з умов республіканці назвали те, що президенти США та України«повинні надати Конгресу США фактичну стратегію перемоги», в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для «розуміння кінцевої мети»Нагадаємо, українські пілотина винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.