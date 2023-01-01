На Одещині збили дві авіаційні ракети





Про це



"1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування "Південь" над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 листопада українські захисники збили на Одещині дві керовані авіаракети Х-59.Про це повідомили Повітряні сили."1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування "Південь" над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію