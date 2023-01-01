На Одещині збили дві авіаційні ракети
Сьогодні, 13:19
1 листопада українські захисники збили на Одещині дві керовані авіаракети Х-59.
Про це повідомили Повітряні сили.
"1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування "Південь" над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині.
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Про це повідомили Повітряні сили.
"1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування "Південь" над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині.
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