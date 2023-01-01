На Одещині збили дві авіаційні ракети

На Одещині збили дві авіаційні ракети
1 листопада українські захисники збили на Одещині дві керовані авіаракети Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили.

"1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування "Південь" над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Одещина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка під час обшуку відлупцювала трьох слідчих
Сьогодні, 13:48
Дебати у США: без допомоги Україні воювати будуть вже американці
Сьогодні, 13:37
На Одещині збили дві авіаційні ракети
Сьогодні, 13:19
Військові привітали із першим днем народження доню полеглого волинянина
Сьогодні, 13:10
На Запоріжжі зупинилося серце Героя Романа Цисельського з Волині
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт Військкома з Одещини після інформації про збагачення відправили на фронт
04 серпень, 11:05
Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині
21 липень, 15:06
Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині Російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині
08 травень, 14:14
Ракетний удар по Одещині: під завалами складу продовольчого підприємства знайшли тіло охоронця Ракетний удар по Одещині: під завалами складу продовольчого підприємства знайшли тіло охоронця
08 травень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у листопаді
Сьогодні, 14:01
 0
Волинянка під час обшуку відлупцювала трьох слідчих
Сьогодні, 13:48
 0
Дебати у США: без допомоги Україні воювати будуть вже американці
Сьогодні, 13:37
 0
На Одещині збили дві авіаційні ракети
Сьогодні, 13:19
 0
Військові привітали із першим днем народження доню полеглого волинянина
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8