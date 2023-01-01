Військові привітали із першим днем народження доню полеглого волинянина
Сьогодні, 13:10
Військовослужбовці привітали із першим днем народження Єву – донечку загиблого волинянина Ігоря Сімончука.
Про це повідомляє у фейсбуці волинський ТЦК та СП.
Донечці загиблого Ігора Сімончука Єві виповнився 1 рік. Тож представники Першого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП та Затурцівської сільської ради завітали, щоб привітати маленьку іменинницю.
«Вітаємо з першим рочком чудову дівчинку. Бажаємо чистого блакитного неба над головою щирої радості і успіхів у перших життєвих кроках», - зазначили у ТЦК.
Довідково:
Сержант Збройних Сил України, Ігор В’ячеславович Сімончук, військовослужбовець за мобілізацією у відповідності до Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», заступник командира бойової машини-навідник оператор механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону в/ч А1008. Загинув 06.09.2022 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Залізничне Чугуївського району Харківської області.
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Про це повідомляє у фейсбуці волинський ТЦК та СП.
Донечці загиблого Ігора Сімончука Єві виповнився 1 рік. Тож представники Першого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП та Затурцівської сільської ради завітали, щоб привітати маленьку іменинницю.
«Вітаємо з першим рочком чудову дівчинку. Бажаємо чистого блакитного неба над головою щирої радості і успіхів у перших життєвих кроках», - зазначили у ТЦК.
Довідково:
Сержант Збройних Сил України, Ігор В’ячеславович Сімончук, військовослужбовець за мобілізацією у відповідності до Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», заступник командира бойової машини-навідник оператор механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону в/ч А1008. Загинув 06.09.2022 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Залізничне Чугуївського району Харківської області.
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