У луцькому ЦНАПі відвідувачі плетуть маскувальні сітки для військових

У луцькому ЦНАПі відвідувачі плетуть маскувальні сітки для військових
Відвідувачі ЦНАПу міста Луцька поруч із адміністраторами плетуть маскувальну сітку для наших захисників.

Про це повідомили на сторінці Центру надання адміністративних послуг у Луцьку в фейсбуці.

"І це не поодинокі випадки. Щиро радіємо таким небайдужим громадянам, які хочуть зробити власний внесок у велику Перемогу! Той, на який є можливість, сила, бажання... Військові постійно підкреслюють необхідність у маскувальних сітках. Тому ця робота у ЦНАПі не припиняється. У кожну вільну хвилину та позаробочий час працівники плетуть захист для тих, хто обороняє нас", - йдеться у повідомленні.

Основа сітки натягнена у залі ЦНАПу, тож усі бажаючі можуть долучитися.

"Запрошуємо кожного, хто хоче бути корисним нашим мужнім воїнам, до доброї справи! Давайте разом спробуємо їх захистити, аби вони цілими та неушкодженими повернулися до рідних! Посильно працюймо задля Перемоги!", - закликають у луцькому ЦНАПі.

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Теги: ЦНАП, Луцьк, маскувальні сітки
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