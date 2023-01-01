За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина
Сьогодні, 15:23
У Нововолинську поховали Героя Степана Локшина, який помер від поранень у лікарні Дніпра.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні наші серця у скорботі. Ми назавжди попрощалася із Захисником України Степаном Локшином. Завтра, 22 жовтня, йому мало б виповнитися 34 роки. Він хотів створити сімʼю, мати затишний дім та ставок, щоб рибалити. Але, на жаль, його мрії обірвала війна.
Ми памʼятатимемо Степана як усміхненого, сповненого оптимізму чоловіка. Героя, який пожертвував своїм життям заради нашого мирного майбутнє.
Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна памʼять Герою", - сказав міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні наші серця у скорботі. Ми назавжди попрощалася із Захисником України Степаном Локшином. Завтра, 22 жовтня, йому мало б виповнитися 34 роки. Він хотів створити сімʼю, мати затишний дім та ставок, щоб рибалити. Але, на жаль, його мрії обірвала війна.
Ми памʼятатимемо Степана як усміхненого, сповненого оптимізму чоловіка. Героя, який пожертвував своїм життям заради нашого мирного майбутнє.
Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна памʼять Герою", - сказав міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ковель у жалобі: на війні загинули двоє Героїв Ростислав Королюк та Олександр Дементьєв
Сьогодні, 15:51
За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина
Сьогодні, 15:23
До музею у Луцьку привезли підбитий ворожий БТР. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
У Шацькій громаді навчали національному спротиву. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:12