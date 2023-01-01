За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина

За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина
У Нововолинську поховали Героя Степана Локшина, який помер від поранень у лікарні Дніпра.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сьогодні наші серця у скорботі. Ми назавжди попрощалася із Захисником України Степаном Локшином. Завтра, 22 жовтня, йому мало б виповнитися 34 роки. Він хотів створити сімʼю, мати затишний дім та ставок, щоб рибалити. Але, на жаль, його мрії обірвала війна.
Ми памʼятатимемо Степана як усміхненого, сповненого оптимізму чоловіка. Героя, який пожертвував своїм життям заради нашого мирного майбутнє.
Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна памʼять Герою", - сказав міський голова.
За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина

За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина

За день до 34-річчя: у Нововолинську поховали Героя Степана Локшина


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Теги: війна, Герой
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