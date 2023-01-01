У Шацькій громаді навчали національному спротиву. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Шацькій громаді навчали національному спротиву. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Шацькій громаді відбулося чергове заняття з підготовки населення до національного спротиву.

Про це повідомили у фейсбуці Шацької селищної ради.

"Програма підготовки населення до національного спротиву орієнтована на те, аби не тільки подати теоретичну інформацію, а й дати можливість відпрацювати на практиці.
Навчаємося завжди нового, що допоможе у захисті рідної країни, себе та своєї родини.
Просимо місцевих мешканців долучатися і здобувати знання й навички, необхідні кожному українцю в умовах війни. За детальною інформацією звертайтеся за номером гарячої лінії Центру безпеки: +380674400099", - йдеться у повідомленні.


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Теги: національний спротив, навчання, Шацьк
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