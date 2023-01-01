Бійці 100-ої бригади ТРО удосконалили американський гранатомет

Бійці 100-ої бригади ТРО удосконалили американський гранатомет
100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ вкотре поділилась досягненнями своїх воїнів.

Дмитро «Чех», Артем «Гаша» і Василь «Малиш» – бійці роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.

Разом вони – бойовий розрахунок автоматичного станкового гранатомета зі стрічковим живленням Mk 19.

Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19… прицільний механізм від СПГ-9 (станкового протитанкового гранатомета).

Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!

«Тільки Україна і тільки Перемога! – в один голос кажуть «Чех», «Гаша» та «Малиш», - йдеться у дописі бригади в фейсбуці.

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Теги: ЗСУ, війна, наближають перемогу
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