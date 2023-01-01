Бійці 100-ої бригади ТРО удосконалили американський гранатомет





Дмитро «Чех», Артем «Гаша» і Василь «Малиш» – бійці роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.



Разом вони – бойовий розрахунок автоматичного станкового гранатомета зі стрічковим живленням Mk 19.



Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19… прицільний механізм від СПГ-9 (станкового протитанкового гранатомета).



Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!



«Тільки Україна і тільки Перемога! – в один голос кажуть «Чех», «Гаша» та «Малиш», - йдеться у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ вкотре поділилась досягненнями своїх воїнів.– бійці роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.Разом вони – бойовий розрахунок автоматичного станкового гранатомета зі стрічковим живленням Mk 19.Волинські тероборонівці винахідливо доопрацювали зброю виробництва США, модернізувавши систему її наведення. Так, станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. А також встановили на Mk 19… прицільний механізм від СПГ-9 (станкового протитанкового гранатомета).Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами «навісом» із закритої вогневої позиції!«Тільки Україна і тільки Перемога! – в один голос кажуть «Чех», «Гаша» та «Малиш», - йдеться у дописі бригади в фейсбуці.

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