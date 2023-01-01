У Луцьку на вулиці Глушець - аварія та затор
Сьогодні, 12:22
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Глушець. Про це повідомили очевидці події, - пише ВолиньUA.
Автомобіль "Пежо" ймовірно наздогнав "Смарт" та отримав механічні пошкодження.
Аварія трапилася неподалік повороту на вулицю Кривий Вал.
На місці уже працює патрульна поліція.
Через аварію на дорозі утворився величезний затор, рух ускладнено. Деталі згодом.
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Автомобіль "Пежо" ймовірно наздогнав "Смарт" та отримав механічні пошкодження.
Аварія трапилася неподалік повороту на вулицю Кривий Вал.
На місці уже працює патрульна поліція.
Через аварію на дорозі утворився величезний затор, рух ускладнено. Деталі згодом.
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