Експрокурору, який відгуляв гучне весілля неподалік Львова, вручили повістку
Сьогодні, 12:05
Експрокурору Києва Ростиславу Ільницькому за адресою проживання вручили повістку представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Про це Еспресо.Захід стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що повістку експрокурору вручили за адресою проживання у п'ятницю, 20 жовтня.
Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.
Що відомо про лакшері весілля експрокурора Ільницького й експрацівниці ДБР Роксолани Москви
Нещодавно Ільницький з нареченою влаштували дводенне святкування весілля у п'ятизірковому комплексі Emily Resort неподалік Львова. У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетнік. У другий день на сцену вийшов Дзідзьо, було запрошено 500 осіб, святкування оформили в українському стилі. У скільки саме обійшлося пишне святкування, невідомо, проте очевидно, що воно коштувало недешево: лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 тис. грн.
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Про це Еспресо.Захід стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що повістку експрокурору вручили за адресою проживання у п'ятницю, 20 жовтня.
Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.
Що відомо про лакшері весілля експрокурора Ільницького й експрацівниці ДБР Роксолани Москви
Нещодавно Ільницький з нареченою влаштували дводенне святкування весілля у п'ятизірковому комплексі Emily Resort неподалік Львова. У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетнік. У другий день на сцену вийшов Дзідзьо, було запрошено 500 осіб, святкування оформили в українському стилі. У скільки саме обійшлося пишне святкування, невідомо, проте очевидно, що воно коштувало недешево: лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 тис. грн.
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