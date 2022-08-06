Експрокурору, який відгуляв гучне весілля неподалік Львова, вручили повістку

Експрокурору, який відгуляв гучне весілля неподалік Львова, вручили повістку
Експрокурору Києва Ростиславу Ільницькому за адресою проживання вручили повістку представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Про це Еспресо.Захід стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що повістку експрокурору вручили за адресою проживання у п'ятницю, 20 жовтня.

Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.

Що відомо про лакшері весілля експрокурора Ільницького й експрацівниці ДБР Роксолани Москви

Нещодавно Ільницький з нареченою влаштували дводенне святкування весілля у п'ятизірковому комплексі Emily Resort неподалік Львова. У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетнік. У другий день на сцену вийшов Дзідзьо, було запрошено 500 осіб, святкування оформили в українському стилі. У скільки саме обійшлося пишне святкування, невідомо, проте очевидно, що воно коштувало недешево: лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 тис. грн.

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Теги: війна, весілля, експрокурор
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