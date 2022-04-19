У Ковелі неповнолітній водій хотів відкупитися від патрульних

У Ковелі неповнолітній водій хотів відкупитися від патрульних
Днями поліцейські зупинили транспортний засіб марки Mercedes на вулиці Шевченка, що у місті Ковелі, через те, що його керманич не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Про це повідомили в патрульній поліції Волині.

Під час спілкування із водієм інспектори встановили, що він ніколи не отримував посвідчення водія та є неповнолітнім, адже йому тільки 17 років.

Хлопець намагався уникнути відповідальності та почав неодноразово пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. Патрульні попередили його, що такі діють можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. Але порушника це не зупинило, і він поклав до службового авто грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Охоронці порядку одразу ж викликали слідчо-оперативну групу та склали кілька адміністративних матеріалів за вчинені правопорушення.

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Теги: хабар, патрульна поліція
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