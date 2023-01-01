ЗСУ тримають оборону: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку
Сьогодні, 09:47
На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безрезультатними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.
Про це повідомили у Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.
На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.
На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ тримають оборону: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку
Сьогодні, 09:47
У Луцьку жінок безкоштовно обстежували на пересувному мамографі
Сьогодні, 09:15
Втрати ворога: за добу ліквідовано 790 окупантів
Сьогодні, 08:40
Волинські школярі взяли участь у велофестивалі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
У найстаршої матері України відібрали дитину
Сьогодні, 06:31