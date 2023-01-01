ЗСУ тримають оборону: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку

ЗСУ тримають оборону: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку
На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безрезультатними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

Про це повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Теги: Авдївка, оборона, ЗСУ, війна
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