ЗСУ тримають оборону: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку

На, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безрезультатними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.Про це повідомили у Генштабі.На, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.Нанапрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.На, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.НаСили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.Наукраїнські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.Наворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.Наукраїнські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.Наворог вів безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.На, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.