Втрати ворога: за добу ліквідовано 790 окупантів

В Україні триває 605-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 292 тисячі російських окупантів.За інформацією Генштабу, станом на 21 жовтня 2023 року у російсько-українській війні війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):- особового складу ‒ близько 292 850 (+790 за добу)- танків ‒ 5 063 (+16 за добу)- бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55 за добу)- артилерійських систем – 7 017 (+5 за добу)- РСЗВ – 822- засоби ППО ‒ 548- літаків – 320- гелікоптерів – 324- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4 за добу)- крилаті ракети ‒ 1 535- кораблі/катери ‒ 20- підводні човни – 1- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21 за добу)- спеціальна техніка ‒ 990 (+5 за добу).Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.