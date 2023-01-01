Втрати ворога: за добу ліквідовано 790 окупантів
Сьогодні, 08:40
В Україні триває 605-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 292 тисячі російських окупантів.
За інформацією Генштабу, станом на 21 жовтня 2023 року у російсько-українській війні війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 292 850 (+790 за добу)
- танків ‒ 5 063 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55 за добу)
- артилерійських систем – 7 017 (+5 за добу)
- РСЗВ – 822
- засоби ППО ‒ 548
- літаків – 320
- гелікоптерів – 324
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 535
- кораблі/катери ‒ 20
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 990 (+5 за добу).
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За інформацією Генштабу, станом на 21 жовтня 2023 року у російсько-українській війні війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 292 850 (+790 за добу)
- танків ‒ 5 063 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55 за добу)
- артилерійських систем – 7 017 (+5 за добу)
- РСЗВ – 822
- засоби ППО ‒ 548
- літаків – 320
- гелікоптерів – 324
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 535
- кораблі/катери ‒ 20
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 990 (+5 за добу).
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Втрати ворога: за добу ліквідовано 790 окупантів
Сьогодні, 08:40
Волинські школярі взяли участь у велофестивалі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
У найстаршої матері України відібрали дитину
Сьогодні, 06:31
У Луцьку без тепла залишилися 11 будинків
Сьогодні, 05:28
США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні
Сьогодні, 03:42