У найстаршої матері України відібрали дитину





Валентина Підвербна була присутня на засіданні чернігівського суду та коментувати рішення відмовилась, повідомляє



"Ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року”, - розповіла прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко.



Зазначається, що Валентина Підвербна була присутня на засіданні, коментувати рішення відмовилась. Її адвокат заявив, що вони ще не вирішили, чи подаватимуть апеляційну скаргу.



Нагадаємо, справу проти найстаршої матері України Валентини Підвербної порушили після того, як у квітні цього року у соціальній мережі з'явилися дописи від її доньки, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Тоді виконком Чернігівської міської ради вирішив відібрати малолітню дитину від 78-річної матері.



Чернігівська пенсіонерка Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років та була на той час, 2011 року, найстаршою, у кого в Україні прийняли пологи. Дитину жінка народила після штучного запліднення, гроші на яке збирала, заощаджуючи з пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд Чернігова в п'ятницю, 20 жовтня, ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Справу слухали у закритому режимі.Валентина Підвербна була присутня на засіданні чернігівського суду та коментувати рішення відмовилась, повідомляє "Кореспондент". "Ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року”, - розповіла прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко.Зазначається, що Валентина Підвербна була присутня на засіданні, коментувати рішення відмовилась. Її адвокат заявив, що вони ще не вирішили, чи подаватимуть апеляційну скаргу.Нагадаємо, справу проти найстаршої матері України Валентини Підвербної порушили після того, як у квітні цього року у соціальній мережі з'явилися дописи від її доньки, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Тоді виконком Чернігівської міської ради вирішив відібрати малолітню дитину від 78-річної матері.Чернігівська пенсіонерка Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років та була на той час, 2011 року, найстаршою, у кого в Україні прийняли пологи. Дитину жінка народила після штучного запліднення, гроші на яке збирала, заощаджуючи з пенсії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію