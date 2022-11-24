У Луцьку без тепла залишилися 11 будинків
Сьогодні, 05:28
Через витоки на теплових мережах, подати теплоносій до 11 будинків тимчасово неможливо.
Зокрема, на мережах залишається 5 витоків, що сталися від початку опалювального сезону, - повідомили у КП "Луцьктепло".
Як наслідок – тимчасово без тепла будинки на вул. Мамсурова, 2, 4, вул. Ковельська, 1, 3, 9, вул. Мазепи, 10, 12, 14, просп. Волі, 43, 45, вул. Чехова, 2. Впродовж дня ж ремонтні бригади відновили подачу тепла для житлових будинків на просп. Волі, 17, 19, 21, 23, вул. Коперника, 1, 2, вул. Степана Бандери, 24, 26, вул. Шопена, 4, 12, вул. Писаревського, 6, а також будинки на вул. Потебні, 44а, 46, 48, 50, які було перекрито після локалізації витоку сьогодні. Роботи з ліквідації витоків продовжаться наступного тижня.
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Зокрема, на мережах залишається 5 витоків, що сталися від початку опалювального сезону, - повідомили у КП "Луцьктепло".
Як наслідок – тимчасово без тепла будинки на вул. Мамсурова, 2, 4, вул. Ковельська, 1, 3, 9, вул. Мазепи, 10, 12, 14, просп. Волі, 43, 45, вул. Чехова, 2. Впродовж дня ж ремонтні бригади відновили подачу тепла для житлових будинків на просп. Волі, 17, 19, 21, 23, вул. Коперника, 1, 2, вул. Степана Бандери, 24, 26, вул. Шопена, 4, 12, вул. Писаревського, 6, а також будинки на вул. Потебні, 44а, 46, 48, 50, які було перекрито після локалізації витоку сьогодні. Роботи з ліквідації витоків продовжаться наступного тижня.
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