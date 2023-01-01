Волинський центр реабілітації для учасників бойових дій допомагає пацієнтам з різних куточків України

У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, що на Волині щодня обслуговуються до 350 людей. З них 50-60% – військовослужбовці.Про це повідомляють у Волинській ОВА.У закладі проводять як амбулаторне, так і стаціонарне лікування. На сьогодні у центрі є 22 ліжко-місця для стаціонарної реабілітації пацієнтів. У центрі її надає мультидисциплінарна команда, яка складається з близько 10-ти фахівців: лікаря фізичної і реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, команди психологічно-психіатричної підтримки та лікування, консультантів неврологів, травматологів та при потребі ортезиста й протезиста.«Надання послуг реабілітації передбачає роботу безпосередньо цієї мультидисциплінарної команди над пацієнтом, складання індивідуального плану реабілітації та робота терміном від 14-ти днів до місяця. Кожному пацієнту план складається індивідуально, тому реабілітація може тривати й понад місяць», – зазначила завідувач відділення реабілітаціїСтаціонарна реабілітація передбачає у день заняття від 3-ох годин і більше. Водночас амбулаторна – близько 2,5 годин.У закладі перевага надається військовослужбовцям. Однак, цивільні пацієнти також можуть отримати реабілітаційну допомогу.Центр уклав договір з НСЗУ, тому всі консультації і повноцінна реабілітація для цивільних і військових тут є безплатною. Для цього пацієнти повинні мати направлення від сімейного лікаря на консультацію до вузького спеціаліста: травматолога або невролога. Важливо, що для військовослужбовців направлення повинно бути тільки з військового госпіталю або з військової частини.Окрім консультацій спеціалістів, у центрі можна отримати послуги: водолікування у вигляді перлинних, гідромасажних, автоматичних та індивідуальних ванн, душів Шарко і циркулярних, заняття ЛФК в басейні, а також реабілітаційні заходи у вигляді масажу, кінезотерапії, заняття на тренажерах, індивідуальної і групової лікувальної гімнастики, галотерапії (соляна шахта).Також у закладі фахівці надають психологічну допомогу.«Кабінети психологічної підтримки передбачені для індивідуальних консультацій, тобто кожен, хто приходить реабілітацію у нашому закладі має першу обов’язкову консультацію, а далі спільно з пацієнтом приймаємо рішення наскільки є необхідність подальшої роботи, – розповіла психолог Любов Казмірчук. – Звичайно, наразі в плані психологічної підтримки, основні наші зусилля зосереджені на допомозі військовим, ветеранам, їхнім родинам, сім’ям загиблих та рідним зниклих безвісти».До слова, у центрі реабілітації надають допомогу пацієнтам з усієї України.«Ось сьогодні поступають пацієнти з Івано-Франківська та Чернівців, завтра будуть уже з Києва і Харкова, – каже завідувач відділення реабілітації. – Про наш реабілітаційний центр чують і знають напевно через інтернет. Але основне – це порада пацієнтів, які були у нас і досягли завдяки нашій роботі хороших результатів. Тому що наша ціль – це поставити людей на ноги та пристосувати до життя».