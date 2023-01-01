Нацбанк вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 20 гривень

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.Про це повідомляють на сайті Нацбанку.Купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України. Нагадаємо, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.