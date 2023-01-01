США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні





Про це повідомляє



Зазначається, що пряма бюджетна підтримка України може зменшитися з нинішніх 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.



З таким запитом звернулася адміністрація президента США Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні.



У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.



У Білому домі зазначили, що цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між Європейським союзом, Японією та іншими донорами.



Запит Байдена

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.



При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні. Також у запиті передбачені кошти для забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою.



Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки хочуть зменшити розмір допомоги Україні та знизити його з 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запит адміністрації Білого дому до Конгресу США.Зазначається, що пряма бюджетна підтримка України може зменшитися з нинішніх 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.З таким запитом звернулася адміністрація президента США Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні.У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.У Білому домі зазначили, що цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між Європейським союзом, Японією та іншими донорами.Запит БайденаНагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні. Також у запиті передбачені кошти для забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою.Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.

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