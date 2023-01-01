США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні
Сьогодні, 03:42
Сполучені Штати Америки хочуть зменшити розмір допомоги Україні та знизити його з 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запит адміністрації Білого дому до Конгресу США.
Зазначається, що пряма бюджетна підтримка України може зменшитися з нинішніх 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.
З таким запитом звернулася адміністрація президента США Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні.
У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.
У Білому домі зазначили, що цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між Європейським союзом, Японією та іншими донорами.
Запит Байдена
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.
При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні. Також у запиті передбачені кошти для забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запит адміністрації Білого дому до Конгресу США.
Зазначається, що пряма бюджетна підтримка України може зменшитися з нинішніх 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.
З таким запитом звернулася адміністрація президента США Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні.
У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.
У Білому домі зазначили, що цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між Європейським союзом, Японією та іншими донорами.
Запит Байдена
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.
При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні. Також у запиті передбачені кошти для забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.
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