Волинські школярі взяли участь у велофестивалі. ВІДЕО





Як розповів



Під час заходу, який організували в рамках національної кампанії "Велосипедом до школи", учні пройшли велоквести та спеціальні тести на "велоправа".



Зі слів директора, за кошти спонсорів на території закладу навесні наступного року планують збудувати спеціальний майданчик для занять велосипедним спортом.



Ініціатором велофестивалю став вчитель історії та правознавства Сергій Янішевський. Він зазначив, що Копачівський ліцей серед 15 найкращих шкіл із 200 загальноосвітніх закладів України, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі, організованому "Асоціацією велосипедистів Києва".



У рамках цього проєкту для ліцею партнери цьогоріч профінансували облаштування нової велопарковки, а також придбали два велосипеди й інвентар, зазначив Сергій Янішевський. Вартість усього становила 200 тисяч гривень.



"Вона розрахована на 25, здається, якщо я не помиляюся, односторонніх місць. Коли хороша погода, то не вистачає, тобто буває таке, що в два-три ряди виставляють велосипеди, користуються маленькою велопарковкою, старою, яка є. Коли дощ, то трошки менше", — каже вчитель.



Вчитель історії та права Сергій Янішевський розповів, що все почалося з історичного велоклубу, який він організував у ліцеї, нині у ньому займається 20 школярів.



"Немає такого населеного пункту в Рожищенському районі колишньому, щоб ми там, не побували. І в Луцьк їздили, Оздів, Четвертню. Тобто дуже велика кількість таких екскурсій було проведено", — сказав освітянин.



Серед учасників спортивного заходу в ліцеї — учениця дев'ятого класу, 14-річна Анастасія Криштапюк. "Дуже корисно їздити на велосипедах, в нас є площадка для цього. І діти, як кожного дня їздять, вони розвиваються і підтримують свою форму", — зазначила школярка.



Уже як два місяці на новому велосипеді приїздить до школи дев'ятикласник Максим Бичинський. Зі слів 15-річного школяра, відстань від місця навчання до його дому становить 1,5 кілометра.



"Щодня їжджу на велосипеді. Вже десь рік точно, і підтримую свою фізичну форму. Це дуже зручно, я бистріше добираюся до школи з дому, ніж пішком. І завжди встигаю на уроки", — говорить школяр.



Десятикласник Сергій Ткачук приїздить до Копачівського ліцею із Рожища. З його слів, велосипедом на уроки їздить три роки й щодня долає майже чотири кілометри до навчального закладу. Каже:



"Щоб долати далекі дистанції, треба мати світловідбивні якісь речі на собі або на сумці, або на куртці чи штанах. Їздити звісно треба не посеред дороги, треба по правій стороні їхати, щоб бачити машини. При поворотах треба обов’язково показувати або лівою, або праву руку, залежно від того в якому напрямку будете рушати", — каже хлопець.



Загалом у Копачівському ліцеї навчається 277 учнів. Як додав вчитель історії та права Сергій Янішевський, до участі у велофестивалі долучилися пів сотні школярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Копачівському ліцеї, що у Луцькому районі, 20 жовтня відбувся велофестиваль, під час якого школярів навчали правил безпеки під час руху на велосипеді.Як розповів Суспільному директор навчального закладу Юрій Пироганич , метою цього проєкту є впровадження інтеграції безпеки руху на велосипеді в навчальні програми.Під час заходу, який організували в рамках національної кампанії "Велосипедом до школи", учні пройшли велоквести та спеціальні тести на "велоправа".Зі слів директора, за кошти спонсорів на території закладу навесні наступного року планують збудувати спеціальний майданчик для занять велосипедним спортом.Ініціатором велофестивалю став вчитель історії та правознавства Сергій Янішевський. Він зазначив, що Копачівський ліцей серед 15 найкращих шкіл із 200 загальноосвітніх закладів України, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі, організованому "Асоціацією велосипедистів Києва".У рамках цього проєкту для ліцею партнери цьогоріч профінансували облаштування нової велопарковки, а також придбали два велосипеди й інвентар, зазначив Сергій Янішевський. Вартість усього становила 200 тисяч гривень."Вона розрахована на 25, здається, якщо я не помиляюся, односторонніх місць. Коли хороша погода, то не вистачає, тобто буває таке, що в два-три ряди виставляють велосипеди, користуються маленькою велопарковкою, старою, яка є. Коли дощ, то трошки менше", — каже вчитель.Вчитель історії та права Сергій Янішевський розповів, що все почалося з історичного велоклубу, який він організував у ліцеї, нині у ньому займається 20 школярів."Немає такого населеного пункту в Рожищенському районі колишньому, щоб ми там, не побували. І в Луцьк їздили, Оздів, Четвертню. Тобто дуже велика кількість таких екскурсій було проведено", — сказав освітянин.Серед учасників спортивного заходу в ліцеї — учениця дев'ятого класу, 14-річна Анастасія Криштапюк. "Дуже корисно їздити на велосипедах, в нас є площадка для цього. І діти, як кожного дня їздять, вони розвиваються і підтримують свою форму", — зазначила школярка.Уже як два місяці на новому велосипеді приїздить до школи дев'ятикласник Максим Бичинський. Зі слів 15-річного школяра, відстань від місця навчання до його дому становить 1,5 кілометра."Щодня їжджу на велосипеді. Вже десь рік точно, і підтримую свою фізичну форму. Це дуже зручно, я бистріше добираюся до школи з дому, ніж пішком. І завжди встигаю на уроки", — говорить школяр.Десятикласник Сергій Ткачук приїздить до Копачівського ліцею із Рожища. З його слів, велосипедом на уроки їздить три роки й щодня долає майже чотири кілометри до навчального закладу. Каже:"Щоб долати далекі дистанції, треба мати світловідбивні якісь речі на собі або на сумці, або на куртці чи штанах. Їздити звісно треба не посеред дороги, треба по правій стороні їхати, щоб бачити машини. При поворотах треба обов’язково показувати або лівою, або праву руку, залежно від того в якому напрямку будете рушати", — каже хлопець.Загалом у Копачівському ліцеї навчається 277 учнів. Як додав вчитель історії та права Сергій Янішевський, до участі у велофестивалі долучилися пів сотні школярів.

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