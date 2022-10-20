У Луцьку жінок безкоштовно обстежували на пересувному мамографі





Від самого ранку у черзі на обстеження було понад півсотні жінок, розповів Суспільному завідувач відділення променевої діагностики Волинського центру онкології Анатолій Самусь.



Обстеження у центрі обласного центру Волині організували спільно із благодійною організацією "Фонд боротьби з раком". Зі слів лікаря Анатолія Самуся, у порівнянні з минулим роком кількість жінок, які приходять на обстеження збільшилась.



"За дев'ять місяців кількість обстежень на базі онкоцентру збільшилася на півтори тисячі. На сьогодні обстежено 5 тисяч 300 жінок. Виявлено близько 300 онкозахворювань", — говорить Анатолій Самусь.



В онкодиспансер страшно йти, говорить місцева жителька Ніна, яка стояла в черзі на обстеження. Жінка впевнена, що так обстежуватися простіше.



Лікарі нагадають, що мамографію варто робити жінкам після 40 років раз на два роки, жінкам після 50 — раз на рік.



Обстеження на мамографі тривало з 10:00 до 16:30 години. Усім пацієнткам, які пройшли обстеження, телефонуватимуть та особисто повідомлятимуть результати, які будуть готові наступного тижня, каже рентгенлаборант Євген Приймак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День боротьби з раком молочної залози на Театральному майдані Луцька працював пересувний мамограф. Жінкам безплатно обстежували молочні залози, - повідомляє Суспільне Від самого ранку у черзі на обстеження було понад півсотні жінок, розповів Суспільному завідувач відділення променевої діагностики Волинського центру онкологіїОбстеження у центрі обласного центру Волині організували спільно із благодійною організацією "Фонд боротьби з раком". Зі слів лікаря Анатолія Самуся, у порівнянні з минулим роком кількість жінок, які приходять на обстеження збільшилась.В онкодиспансер страшно йти, говорить місцева жителькаяка стояла в черзі на обстеження. Жінка впевнена, що так обстежуватися простіше.Лікарі нагадають, що мамографію варто робити жінкам після 40 років раз на два роки, жінкам після 50 — раз на рік.Обстеження на мамографі тривало з 10:00 до 16:30 години. Усім пацієнткам, які пройшли обстеження, телефонуватимуть та особисто повідомлятимуть результати, які будуть готові наступного тижня, каже рентгенлаборант

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію