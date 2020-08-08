У церкві на Волині моляться іконі російського царя Миколи ІІ





Про це написав тато загиблого 26-річного Героя Тараса Харука - Андрій Харук,



«Померла тітка Женя - татова сестра. 83 роки. Сьогодні ховали. Село Мельники, колишній Шацький район. Церква московська. Стою собі в куточку, в пів вуха слухаю незрозуміле бурмотання молодого священника (попередній сидить за вбивство собутильника). Озираюсь - а на стіні ікона московського царя і його виплодку!.. Десятий рік відбиваємось від московщини, діти наші гинуть на війні - а у церквах такі ікони висять! І до людей не доходить…», - написав обурений волинянин.



Окрім того, у коментарях Лариса Хомук написала, що в церкві продають літературу російською мовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У церкві Святої і Праведної Анни УПЦ МП села Мельники Шацької громади Ковельського району висить ікона останнього російського імператора Миколи ІІ.Про це написав тато загиблого 26-річного Героя Тараса Харука - Андрій Харук, повідомляє ВСН.«Померла тітка Женя - татова сестра. 83 роки. Сьогодні ховали. Село Мельники, колишній Шацький район. Церква московська. Стою собі в куточку, в пів вуха слухаю незрозуміле бурмотання молодого священника (попередній сидить за вбивство собутильника). Озираюсь - а на стіні ікона московського царя і його виплодку!.. Десятий рік відбиваємось від московщини, діти наші гинуть на війні - а у церквах такі ікони висять! І до людей не доходить…», - написав обурений волинянин.Окрім того, у коментарях Лариса Хомук написала, що в церкві продають літературу російською мовою.

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