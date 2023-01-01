На Камінь-Каширщині горіли господарські приміщення

На Камінь-Каширщині горіли господарські приміщення
Учора, 20 жовтня, о 23:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу будівлі в селі Любʼязь Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у Головному управління ДСНС у Волинській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві дерев'яні господарські будівлі. Вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини смт. Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Дольськ приступили до гасіння пожежі та о 00:42 ліквідували загоряння.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

На Камінь-Каширщині горіли господарські приміщення

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Теги: пожежа, Волинь
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