На Камінь-Каширщині горіли господарські приміщення





Про це повідомили у Головному управління ДСНС у Волинській області.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві дерев'яні господарські будівлі. Вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини смт. Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Дольськ приступили до гасіння пожежі та о 00:42 ліквідували загоряння.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 20 жовтня, о 23:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу будівлі в селі Любʼязь Камінь-Каширського району.Про це повідомили у Головному управління ДСНС у Волинській області.Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві дерев'яні господарські будівлі. Вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини смт. Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Дольськ приступили до гасіння пожежі та о 00:42 ліквідували загоряння.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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