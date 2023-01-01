До музею у Луцьку привезли підбитий ворожий БТР. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
У Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки з'явився новий експонат — знищений на полі бою російський бронетранспортер-82.
Як розповів Суспільному працівник музею Василь Карпюк, українська артилерія знищила цей бронетранспортер на Харківщині в березні 2022 року.
"Це перший такий зразок підбитої техніки на Волині. Для нашого музею — це важливо. Якщо взяти музей Другої світової війни, то я ніде не знаю, де б був зразок підбитої ворожої техніки", — зазначив музейник.
На бронетранспортері також є написи, їх залишили під час показу підбитої російської техніки на Хрещатику у Києві.
"БРТ-82 вважається вершиною еволюції лінійки радянських БТРів, якщо брати 60-80-ті роки, він є легко броньований. Тому екіпаж десанту особливо не захищений. Зверху видно вхідний отвір, швидше за все, так машина й була підбита, а в середині там усе уражене уламками", — говорить Василь Карпюк.
Наразі для експоната облаштовують постійне місце із твердою основою, щоб машина не вгрузала у землю, вона стоятиме на вулиці, у дворі музею.
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Як розповів Суспільному працівник музею Василь Карпюк, українська артилерія знищила цей бронетранспортер на Харківщині в березні 2022 року.
"Це перший такий зразок підбитої техніки на Волині. Для нашого музею — це важливо. Якщо взяти музей Другої світової війни, то я ніде не знаю, де б був зразок підбитої ворожої техніки", — зазначив музейник.
На бронетранспортері також є написи, їх залишили під час показу підбитої російської техніки на Хрещатику у Києві.
"БРТ-82 вважається вершиною еволюції лінійки радянських БТРів, якщо брати 60-80-ті роки, він є легко броньований. Тому екіпаж десанту особливо не захищений. Зверху видно вхідний отвір, швидше за все, так машина й була підбита, а в середині там усе уражене уламками", — говорить Василь Карпюк.
Наразі для експоната облаштовують постійне місце із твердою основою, щоб машина не вгрузала у землю, вона стоятиме на вулиці, у дворі музею.
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