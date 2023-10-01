Ковель у жалобі: на війні загинули двоє Героїв Ростислав Королюк та Олександр Дементьєв

На війні загинули двоє воїнів з Ковеля –(13.03.1987 – 18.10.2023) та(05.10.1976 – 19.10.2023).Обидва Герої загинули у Куп’янському районі на Харківщині від ворожих обстрілів під час виконання бойових завдань.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаКовель зустріне кортеж із тілами полеглих орієнтовно о 17:30–18:00.Ростислава Королюка за бажанням родини хоронитимуть у селі Куснища (поблизу Любомля), де він жив останні 10 років.Із Олександром Дементьєвим прощатимуться завтра, 22 жовтня.Чин похорону буде відбуватися так:▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці▪️хресна хода до центру міста після завершення служби у соборі▪️13:00-13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)▪️14:00 – літія біля дому воїна на вулиці Відродження, 14Поховають Олександра Дементьєва на Алеї Героїв міського кладовища.