Ковель у жалобі: на війні загинули двоє Героїв Ростислав Королюк та Олександр Дементьєв
Сьогодні, 15:51
На війні загинули двоє воїнів з Ковеля – Королюк Ростислав Ростиславович (13.03.1987 – 18.10.2023) та Дементьєв Олександр Анатолійович (05.10.1976 – 19.10.2023).
Обидва Герої загинули у Куп’янському районі на Харківщині від ворожих обстрілів під час виконання бойових завдань.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Ковель зустріне кортеж із тілами полеглих орієнтовно о 17:30–18:00.
Ростислава Королюка за бажанням родини хоронитимуть у селі Куснища (поблизу Любомля), де він жив останні 10 років.
Із Олександром Дементьєвим прощатимуться завтра, 22 жовтня.
Чин похорону буде відбуватися так:
▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці
▪️хресна хода до центру міста після завершення служби у соборі
▪️13:00-13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)
▪️14:00 – літія біля дому воїна на вулиці Відродження, 14
Поховають Олександра Дементьєва на Алеї Героїв міського кладовища.
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Обидва Герої загинули у Куп’янському районі на Харківщині від ворожих обстрілів під час виконання бойових завдань.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Ковель зустріне кортеж із тілами полеглих орієнтовно о 17:30–18:00.
Ростислава Королюка за бажанням родини хоронитимуть у селі Куснища (поблизу Любомля), де він жив останні 10 років.
Із Олександром Дементьєвим прощатимуться завтра, 22 жовтня.
Чин похорону буде відбуватися так:
▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці
▪️хресна хода до центру міста після завершення служби у соборі
▪️13:00-13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)
▪️14:00 – літія біля дому воїна на вулиці Відродження, 14
Поховають Олександра Дементьєва на Алеї Героїв міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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