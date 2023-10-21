Чотири тисячі українських родин придбали житло за програмою «єОселя»

Чотири тисячі українських родин придбали житло за програмою «єОселя»
За програмою "єОселя" 4 тис українців отримали іпотечні кредити на придбання житла на загальну суму 5,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки, пише Економічна правда.

"Вже 4 тис українських родин отримали кредити за програмою "єОселя" і можуть реалізувати мрію про власне житло. Крім того, з серпня цього року ми запустили масову іпотеку і кредит можуть отримати всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов", – заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, 69% кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 13% - педагоги та науковці, 10% - медики. Представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3% з жовтня минулого року. Загалом вже видано кредитів на 5,8 млрд грн.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 157 кредитів на 247 млн грн, серед яких:

- кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 17 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;
- кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла та 1 ветеран.
Чотири тисячі українських родин придбали житло за програмою «єОселя»


"Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (118 кредитів) та у забудовника (37). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються", – йдеться в повідомленні.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 44;
міста Києва - 28;
Рівненської області - 14;
Дніпропетровської області - 12;
Львівської та Одеської областей - по 9.

У міністерстві нагадують, що скористатись програмою можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

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Теги: єОселя, житло
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