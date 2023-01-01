45 років без ремонту: у селищі на Волині завершують оновлення мосту





Робота тут розпочалася два місяці тому, на початку серпня, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, - пише



Міст у Старій Вижівці завдовжки 54 метри, збудований у 1978 році. Відтоді це перше його оновлення. Суттєві недоліки споруди, що виникли упродовж тривалого часу експлуатації, загрожували безпеці дорожнього руху.



На мості провели підготовчі і демонтажні роботи, відремонтували опори споруди, влаштували монолiтні залiзобетонні накладні плити, гідроізоляцію, деформаційні шви, змонтували тротуарні консолі, встановили бар'єрне та перильне огородження та відновили дорожнє покриття.







Нині майстри продовжують працювати над влаштуванням системи водовідведення, відновленням та захисту конструкцій мосту, укріпленням укосів насипу, укладанням пішохідних доріжок на підходах. Згодом, на відремонтоване покриття нанесуть дорожню розмітку.



Ремонт планують завершити у листопаді цього року.

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