ГУР: «смерть путіна» – це вкид російських спецслужб

володимира путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди, а також є інструментом впливу на самого путіна і частиною певного сценарію.



Про це в ефірі радіо NV заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов, пише



Юсов зазначив: "Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально путіну вона мало чим допомагає, тому що в росії є багато прихильників конспірологічних теорій.



… Внутрішні протистояння в росії тривають. Вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.

Базова (мета вкиду - ред.) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ). Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати.



Це також інструмент впливу на самого путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков (прессекретар путіна - ред.) змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором. Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій".



Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.



Нещодавно деякі анонімні російські Telegram-канали заявили, що путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у рф нібито розпочалася підготовка до держперевороту, адже публіці хотіли показати його двійника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вкид про нібито смерть президента росіїмав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт,, а також є інструментом впливу на самого путіна і частиною певного сценарію.Про це в ефірі радіо NV заявив представник української військової розвідки, пише Українська правда Юсов зазначив: "Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально путіну вона мало чим допомагає, тому що в росії є багато прихильників конспірологічних теорій.… Внутрішні протистояння в росії тривають. Вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.Базова (мета вкиду - ред.) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ). Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати.Це також інструмент впливу на самого путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і(прессекретар путіна - ред.) змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором. Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій".Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.Нещодавно деякі анонімні російські Telegram-канали заявили, що путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у рф нібито розпочалася підготовка до держперевороту, адже публіці хотіли показати його двійника.

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