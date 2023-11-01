ГУР: «смерть путіна» – це вкид російських спецслужб

ГУР: «смерть путіна» – це вкид російських спецслужб
Вкид про нібито смерть президента росії володимира путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди, а також є інструментом впливу на самого путіна і частиною певного сценарію.

Про це в ефірі радіо NV заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов, пише Українська правда.

Юсов зазначив: "Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально путіну вона мало чим допомагає, тому що в росії є багато прихильників конспірологічних теорій.

… Внутрішні протистояння в росії тривають. Вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.
Базова (мета вкиду - ред.) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ). Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати.

Це також інструмент впливу на самого путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков (прессекретар путіна - ред.) змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором. Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій".

Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.

Нещодавно деякі анонімні російські Telegram-канали заявили, що путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у рф нібито розпочалася підготовка до держперевороту, адже публіці хотіли показати його двійника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ГУР: «смерть путіна» – це вкид російських спецслужб
Сьогодні, 16:43
З 1 листопада виплати ВПО призначатимуться на сім’ю, а не для кожного члена родини окремо, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 16:20
На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
Сьогодні, 16:07
Директорка художньої школи з Волині отримала премію Кабміну
Сьогодні, 16:01
Вимагав $35 тисяч: завершили розслідування щодо депутата Волиньради
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
Сьогодні, 16:07
На Одещині збили дві авіаційні ракети На Одещині збили дві авіаційні ракети
Сьогодні, 13:19
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
Сьогодні, 11:35
Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
Сьогодні, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ГУР: «смерть путіна» – це вкид російських спецслужб
Сьогодні, 16:43
 0
З 1 листопада виплати ВПО призначатимуться на сім’ю, а не для кожного члена родини окремо, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 16:20
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
Сьогодні, 16:07
 0
Директорка художньої школи з Волині отримала премію Кабміну
Сьогодні, 16:01
 0
Вимагав $35 тисяч: завершили розслідування щодо депутата Волиньради
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8