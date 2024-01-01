Підтвердили смерть Героя з Волині, який понад рік вважався зниклим безвісти

Підтвердили смерть Героя з Волині, який понад рік вважався зниклим безвісти
Вишнівську громаду на Волині вчергове сколихнула сумна звістка. На війні з російським агресором, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави, загинув житель Вишнева Сергій Сахарук.

Про це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.

Сахарук Сергій Федорович (13 січня 1973 року народження) вважався зниклим безвісти з 21 вересня 2022 року по 9 лютого 2024 року. Лише нещодавно на підставі ДНК-профілю тіло солдата було опізнано.

Вірний військовій присязі, виявивши стійкість та мужність, Сергій Сахарук загинув в ході бойових дій в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області 21 вересня 2022 року.
Підтвердили смерть Героя з Волині, який понад рік вважався зниклим безвісти

«Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким! Низький уклін та безмежна вдячність Герою за захист рідної землі!» - йдеться у повідомленні.

Про дату зустрічі воїна та час поховання буде повідомлено додатково.

З метою вшанування пам’яті загиблого Сергія Сахарука у Вишнівській територіальній громаді з 13 по 15 лютого 2024 року оголошено Дні жалоби.

На знак скорботи за загиблим просять:

• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.

«Вічна пам’ять захиснику України», - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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