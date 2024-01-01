На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти

Вадимом Ковальчуком.



Про це Ігор Чайка.



"Найбільше за усе на світі Вадим Ковальчук, якого ми сьогодні провели у небесне військо, любив свою сім’ю – дружину Поліну, доньку Уляну та сина Сашка. Він любив і поважав маму, сестру Марію, двох своїх племінниць і тішився тим, що має усіх їх в своєму житті.



Дві сім’ї – Вадима і його сестри Марії – жили поруч і все ділили між собою – і матеріальне, і емоційне, і добре, і погане.

У вересні минулого року на день народження доньки Вадим зробив своїм рідним сюрприз і приїхав у відпустку, нікому нічого не сказавши. Це був найкращий подарунок і неймовірні емоції для усіх.

Вадим дуже хотів у майбутньому приїхати і на день народження до сина Сашка, якому зараз тільки рік і 9 місяців. Але…



Всесвіт цих сімей рухнув. росія вбила Вадима 30 січня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.



Далі були страшні дні невідомості і надії на те, що Вадим, можливо, поранений, але живий. Згодом – офіційне сповіщення про те, що Вадим – зниклий безвісти. Та, зрештою, – підтвердження загибелі.



Всі, хто міг знати обставини, кажуть, що смерть була миттєвою. Рідні Вадима сподіваються принаймні на те, що йому не довелося страждати.



Сьогодні було тепло і сонячно, але, площа, сповнена людей, чорніла від горя і плакала вголос.



Нехай той світ, у який ми сьогодні провели Вадима, буде його достойним, а у його родини вистачить сили пережити біль втрати.

Вкотре дякую всім, хто приходить прощатися з Героями", - наголосив Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі попрощалися з ГероємПро це повідомив міський голова"Найбільше за усе на світі Вадим Ковальчук, якого ми сьогодні провели у небесне військо, любив свою сім’ю – дружину, донькута сина. Він любив і поважав маму, сестру, двох своїх племінниць і тішився тим, що має усіх їх в своєму житті.Дві сім’ї – Вадима і його сестри– жили поруч і все ділили між собою – і матеріальне, і емоційне, і добре, і погане.У вересні минулого року на день народження доньки Вадим зробив своїм рідним сюрприз і приїхав у відпустку, нікому нічого не сказавши. Це був найкращий подарунок і неймовірні емоції для усіх.Вадим дуже хотів у майбутньому приїхати і на день народження до сина Сашка, якому зараз тільки рік і 9 місяців. Але…Всесвіт цих сімей рухнув. росія вбила Вадима 30 січня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.Далі були страшні дні невідомості і надії на те, що Вадим, можливо, поранений, але живий. Згодом – офіційне сповіщення про те, що Вадим – зниклий безвісти. Та, зрештою, – підтвердження загибелі.Всі, хто міг знати обставини, кажуть, що смерть була миттєвою. Рідні Вадима сподіваються принаймні на те, що йому не довелося страждати.Сьогодні було тепло і сонячно, але, площа, сповнена людей, чорніла від горя і плакала вголос.Нехай той світ, у який ми сьогодні провели Вадима, буде його достойним, а у його родини вистачить сили пережити біль втрати.Вкотре дякую всім, хто приходить прощатися з Героями", - наголосив Ігор Чайка.

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