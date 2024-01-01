На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти

На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
У Ковелі попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

"Найбільше за усе на світі Вадим Ковальчук, якого ми сьогодні провели у небесне військо, любив свою сім’ю – дружину Поліну, доньку Уляну та сина Сашка. Він любив і поважав маму, сестру Марію, двох своїх племінниць і тішився тим, що має усіх їх в своєму житті.

Дві сім’ї – Вадима і його сестри Марії – жили поруч і все ділили між собою – і матеріальне, і емоційне, і добре, і погане.
У вересні минулого року на день народження доньки Вадим зробив своїм рідним сюрприз і приїхав у відпустку, нікому нічого не сказавши. Це був найкращий подарунок і неймовірні емоції для усіх.
Вадим дуже хотів у майбутньому приїхати і на день народження до сина Сашка, якому зараз тільки рік і 9 місяців. Але…

Всесвіт цих сімей рухнув. росія вбила Вадима 30 січня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти

Далі були страшні дні невідомості і надії на те, що Вадим, можливо, поранений, але живий. Згодом – офіційне сповіщення про те, що Вадим – зниклий безвісти. Та, зрештою, – підтвердження загибелі.

Всі, хто міг знати обставини, кажуть, що смерть була миттєвою. Рідні Вадима сподіваються принаймні на те, що йому не довелося страждати.

Сьогодні було тепло і сонячно, але, площа, сповнена людей, чорніла від горя і плакала вголос.

Нехай той світ, у який ми сьогодні провели Вадима, буде його достойним, а у його родини вистачить сили пережити біль втрати.
Вкотре дякую всім, хто приходить прощатися з Героями", - наголосив Ігор Чайка.
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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