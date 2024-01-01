На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:11
У Ковелі попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Найбільше за усе на світі Вадим Ковальчук, якого ми сьогодні провели у небесне військо, любив свою сім’ю – дружину Поліну, доньку Уляну та сина Сашка. Він любив і поважав маму, сестру Марію, двох своїх племінниць і тішився тим, що має усіх їх в своєму житті.
Дві сім’ї – Вадима і його сестри Марії – жили поруч і все ділили між собою – і матеріальне, і емоційне, і добре, і погане.
У вересні минулого року на день народження доньки Вадим зробив своїм рідним сюрприз і приїхав у відпустку, нікому нічого не сказавши. Це був найкращий подарунок і неймовірні емоції для усіх.
Вадим дуже хотів у майбутньому приїхати і на день народження до сина Сашка, якому зараз тільки рік і 9 місяців. Але…
Всесвіт цих сімей рухнув. росія вбила Вадима 30 січня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.
Далі були страшні дні невідомості і надії на те, що Вадим, можливо, поранений, але живий. Згодом – офіційне сповіщення про те, що Вадим – зниклий безвісти. Та, зрештою, – підтвердження загибелі.
Всі, хто міг знати обставини, кажуть, що смерть була миттєвою. Рідні Вадима сподіваються принаймні на те, що йому не довелося страждати.
Сьогодні було тепло і сонячно, але, площа, сповнена людей, чорніла від горя і плакала вголос.
Нехай той світ, у який ми сьогодні провели Вадима, буде його достойним, а у його родини вистачить сили пережити біль втрати.
Вкотре дякую всім, хто приходить прощатися з Героями", - наголосив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Найбільше за усе на світі Вадим Ковальчук, якого ми сьогодні провели у небесне військо, любив свою сім’ю – дружину Поліну, доньку Уляну та сина Сашка. Він любив і поважав маму, сестру Марію, двох своїх племінниць і тішився тим, що має усіх їх в своєму житті.
Дві сім’ї – Вадима і його сестри Марії – жили поруч і все ділили між собою – і матеріальне, і емоційне, і добре, і погане.
У вересні минулого року на день народження доньки Вадим зробив своїм рідним сюрприз і приїхав у відпустку, нікому нічого не сказавши. Це був найкращий подарунок і неймовірні емоції для усіх.
Вадим дуже хотів у майбутньому приїхати і на день народження до сина Сашка, якому зараз тільки рік і 9 місяців. Але…
Всесвіт цих сімей рухнув. росія вбила Вадима 30 січня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.
Далі були страшні дні невідомості і надії на те, що Вадим, можливо, поранений, але живий. Згодом – офіційне сповіщення про те, що Вадим – зниклий безвісти. Та, зрештою, – підтвердження загибелі.
Всі, хто міг знати обставини, кажуть, що смерть була миттєвою. Рідні Вадима сподіваються принаймні на те, що йому не довелося страждати.
Сьогодні було тепло і сонячно, але, площа, сповнена людей, чорніла від горя і плакала вголос.
Нехай той світ, у який ми сьогодні провели Вадима, буде його достойним, а у його родини вистачить сили пережити біль втрати.
Вкотре дякую всім, хто приходить прощатися з Героями", - наголосив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:11