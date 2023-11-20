Поліція порушила кримінальну справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні
Сьогодні, 16:57
Поліція порушила карну справу щодо інциденту на кордоні, де польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін.
Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.
«За нашою інформацією, поліція на місці була. Вона оформила цей інцидент, карна справа порушена», – зазначив Володимир Балін.
Нагадаємо, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де з 9 лютого заблокований рух українських вантажівок, польські протестувальники висипали зерно з кількох українських фур.
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Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін.
Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.
«За нашою інформацією, поліція на місці була. Вона оформила цей інцидент, карна справа порушена», – зазначив Володимир Балін.
Нагадаємо, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де з 9 лютого заблокований рух українських вантажівок, польські протестувальники висипали зерно з кількох українських фур.
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