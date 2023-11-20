Поліція порушила кримінальну справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні





Про це під час брифінгу в Володимир Балін.



Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.



«За нашою інформацією, поліція на місці була. Вона оформила цей інцидент, карна справа порушена», – зазначив Володимир Балін.



Нагадаємо, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де з 9 лютого заблокований рух українських вантажівок, польські



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція порушила карну справу щодо інциденту на кордоні, де польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок.Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАППоліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.«За нашою інформацією, поліція на місці була. Вона оформила цей інцидент, карна справа порушена», – зазначив Володимир Балін.Нагадаємо, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де з 9 лютого заблокований рух українських вантажівок, польські протестувальники висипали зерно з кількох українських фур

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію