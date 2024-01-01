У справі про гостомельську катівню з’явився підозрюваний

Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який утримував громадян на території аеропорту у так званій катівні у Гостомелі.Про це у телеграмі інформує Нацполіція.Правоохоронці встановили, що з 8 по 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".Проводивши допити,: завдавали ударів по життєво важливим органам, пропускали по тілу електричний струм та позбавляли повітря.«Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ.Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю», розповідає потерпілий Юрій.За фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовому рф про підозру.