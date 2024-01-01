У справі про гостомельську катівню з’явився підозрюваний

У справі про гостомельську катівню з’явився підозрюваний
Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який утримував громадян на території аеропорту у так званій катівні у Гостомелі.

Про це у телеграмі інформує Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що з 8 по 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

Проводивши допити, військові рф нещадно катували цивільних полонених: завдавали ударів по життєво важливим органам, пропускали по тілу електричний струм та позбавляли повітря.

«Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ.

Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю», розповідає потерпілий Юрій.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовому рф про підозру.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У справі про гостомельську катівню з’явився підозрюваний
Сьогодні, 17:15
Поліція порушила кримінальну справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні
Сьогодні, 16:57
На Запоріжжі обірвалося життя Героя Івана Притолюка з Луцької громади
Сьогодні, 16:22
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:11
Підтвердили смерть Героя з Волині, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:11
«Поранення в шию – одне з найважчих, з якими мали справу»,– військовий лікар з Волині Тарас Мороз «Поранення в шию – одне з найважчих, з якими мали справу»,– військовий лікар з Волині Тарас Мороз
Сьогодні, 12:55
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
Сьогодні, 11:00
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У справі про гостомельську катівню з’явився підозрюваний
Сьогодні, 17:15
 0
Поліція порушила кримінальну справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні
Сьогодні, 16:57
 0
На Запоріжжі обірвалося життя Героя Івана Притолюка з Луцької громади
Сьогодні, 16:22
 0
Фрілансеру на допомогу: як зареєструвати ФОП *
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8