На Запоріжжі обірвалося життя Героя Івана Притолюка з Луцької громади

Іван Притолюк.



Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер Луцька.



За його словами, мешканця села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюка Івана Миколайовича (7 червня 1986 року народження) призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.



Воїн загинув 26 січня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою неподалік села Новодарівка на Запоріжжі загинув мешканець села ПрилуцькеПро це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер Луцька.За його словами, мешканця села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюка Івана Миколайовича (7 червня 1986 року народження) призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.Воїн загинув 26 січня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.

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