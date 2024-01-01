На Запоріжжі обірвалося життя Героя Івана Притолюка з Луцької громади

На Запоріжжі обірвалося життя Героя Івана Притолюка з Луцької громади
У бою неподалік села Новодарівка на Запоріжжі загинув мешканець села Прилуцьке Іван Притолюк.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер Луцька.

За його словами, мешканця села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюка Івана Миколайовича (7 червня 1986 року народження) призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

Воїн загинув 26 січня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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