Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові

У Львові відкрили перший в Україні центр. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України спільно з Львівською міською радою.Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.На відкритті були присутніми начальник Львівського ОТЦК та СП полковник, львівський мерта уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингуУ центрі рекрутингу можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть 5 рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих.Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.