Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Сьогодні, 18:01
У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України спільно з Львівською міською радою.
Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.
На відкритті були присутніми начальник Львівського ОТЦК та СП полковник Артур Ніязов, львівський мер Андрій Садовий та уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
У центрі рекрутингу можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть 5 рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих.
Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.
На відкритті були присутніми начальник Львівського ОТЦК та СП полковник Артур Ніязов, львівський мер Андрій Садовий та уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
У центрі рекрутингу можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть 5 рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих.
Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик
Сьогодні, 18:11
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Сьогодні, 18:01
У справі про гостомельську катівню з’явився підозрюваний
Сьогодні, 17:15