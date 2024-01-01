Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові

Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України спільно з Львівською міською радою.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

На відкритті були присутніми начальник Львівського ОТЦК та СП полковник Артур Ніязов, львівський мер Андрій Садовий та уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові

У центрі рекрутингу можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть 5 рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих.
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові

Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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