Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик

Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик
Володимир Кличко та волонтери «Української команди» привезли понад 100 FPV-дронів та мавіків 28 бригаді Лицарів зимового періоду та 30 FPV-дронів – батальйону «Свобода».

А для 72 бригади Чорних Запорожців Володимир Кличко придбав броньовик «Кобра».

«Разом з «Українською командою» передаємо 28 бригаді більше 100 FPV-дронів, які будуть захищати нашу країну. Також передаємо партію дронів батальйону «Свобода».

І вже другий український позашляховик «Кобра» для 72 бригади», - сказав під час передачі Володимир Кличко.

Керівник «Української команди» Артур Палатний подякував Володимиру Кличку за те, що він придбав дрони та броньовик і разом з волонтерами привіз захисникам у найгарячіші точки - на Бахмутський та Лиманський напрямки.

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Теги: Українська команда, Володимир Кличко, допомога, ЗСУ
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