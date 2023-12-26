Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик

Володимир Кличко та волонтери «Української команди» привезли понад 100 FPV-дронів та мавіків 28 бригаді Лицарів зимового періоду та 30 FPV-дронів – батальйону «Свобода».



А для 72 бригади Чорних Запорожців Володимир Кличко придбав броньовик «Кобра».



«Разом з «Українською командою» передаємо 28 бригаді більше 100 FPV-дронів, які будуть захищати нашу країну. Також передаємо партію дронів батальйону «Свобода».



І вже другий український позашляховик «Кобра» для 72 бригади», - сказав під час передачі Володимир Кличко.



Керівник «Української команди» Артур Палатний



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! та волонтери «Української команди» привезли понад 100 FPV-дронів та мавіків 28 бригаді Лицарів зимового періоду та 30 FPV-дронів – батальйону «Свобода».А для 72 бригади Чорних Запорожців Володимир Кличко придбав броньовик «Кобра».«Разом з «Українською командою» передаємо 28 бригаді більше 100 FPV-дронів, які будуть захищати нашу країну. Також передаємо партію дронів батальйону «Свобода».І вже другий український позашляховик «Кобра» для 72 бригади», - сказав під час передачі Володимир Кличко.Керівник «Української команди» подякував Володимиру Кличку за те, що він придбав дрони та броньовик і разом з волонтерами привіз захисникам у найгарячіші точки - на Бахмутський та Лиманський напрямки.

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