Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик
Сьогодні, 18:11
Володимир Кличко та волонтери «Української команди» привезли понад 100 FPV-дронів та мавіків 28 бригаді Лицарів зимового періоду та 30 FPV-дронів – батальйону «Свобода».
А для 72 бригади Чорних Запорожців Володимир Кличко придбав броньовик «Кобра».
«Разом з «Українською командою» передаємо 28 бригаді більше 100 FPV-дронів, які будуть захищати нашу країну. Також передаємо партію дронів батальйону «Свобода».
І вже другий український позашляховик «Кобра» для 72 бригади», - сказав під час передачі Володимир Кличко.
Керівник «Української команди» Артур Палатний подякував Володимиру Кличку за те, що він придбав дрони та броньовик і разом з волонтерами привіз захисникам у найгарячіші точки - на Бахмутський та Лиманський напрямки.
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А для 72 бригади Чорних Запорожців Володимир Кличко придбав броньовик «Кобра».
«Разом з «Українською командою» передаємо 28 бригаді більше 100 FPV-дронів, які будуть захищати нашу країну. Також передаємо партію дронів батальйону «Свобода».
І вже другий український позашляховик «Кобра» для 72 бригади», - сказав під час передачі Володимир Кличко.
Керівник «Української команди» Артур Палатний подякував Володимиру Кличку за те, що він придбав дрони та броньовик і разом з волонтерами привіз захисникам у найгарячіші точки - на Бахмутський та Лиманський напрямки.
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