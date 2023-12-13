Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд

Правоохоронці викрито злочинну організацію, якій закидають заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба НАБУ.Сьогодні, 12 лютого, НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав «потрібні» зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію.Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому топпосадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.Надалі держпідприємство під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, становить 967 млн грн.Про підозру наразі повідомили шістьом особам:- колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;- підприємцю, співорганізатору ЗО;- ексдиректору державного підприємства;- ексзаступнику директора державного підприємства;- менеджеру державного підприємства;- керівнику приватного товариства.Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.Заходи, спрямовані на встановлення повного розміру збитків, а також інших причетних осіб, у тому числі топпосадовців, тривають.Подробиці вчинення злочину у відео: