Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд

Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд
Правоохоронці викрито злочинну організацію, якій закидають заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Сьогодні, 12 лютого, НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав «потрібні» зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію.

Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому топпосадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.

Надалі держпідприємство під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, становить 967 млн грн.

Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд


Про підозру наразі повідомили шістьом особам:

- колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;
- підприємцю, співорганізатору ЗО;
- ексдиректору державного підприємства;
- ексзаступнику директора державного підприємства;
- менеджеру державного підприємства;
- керівнику приватного товариства.

Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд
Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд


Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Заходи, спрямовані на встановлення повного розміру збитків, а також інших причетних осіб, у тому числі топпосадовців, тривають.

Подробиці вчинення злочину у відео:



Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: корупція, Україна
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