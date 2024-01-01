На Волині патрульні допомогли водіям, в яких зламався транспорт

На Волині патрульні допомогли водіям, в яких зламався транспорт
Патрульні поліцейські на Волині допомогли двом водіям, які застрягли на дорозі через поломку автомобілів.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Інспектори побачили двох керманичів, у яких виникли труднощі на дорозі через поломку транспортних засобів. Поліцейські допомогли водіям замінити колеса, щоб ті змогли продовжити рух.

«Нагадуємо, що відповідно до ПДР водій перед виїздом зобовʼязаний перевірити та забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, а також правильність розміщення та кріплення вантажу», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За час Великої війни українці задонатили на «банки» €1 мільярд
Сьогодні, 18:48
На Волині патрульні допомогли водіям, в яких зламався транспорт
Сьогодні, 18:24
Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд
Сьогодні, 18:22
Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик
Сьогодні, 18:11
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли пораненому чоловіку. ВІДЕО У Луцьку патрульні допомогли пораненому чоловіку. ВІДЕО
09 лютий, 11:51
У центрі Луцька неповнолітня водійка з батьком «заробили» 3 протоколи У центрі Луцька неповнолітня водійка з батьком «заробили» 3 протоколи
07 лютий, 12:44
У Луцьку п’яний водій мало не влетів у будинок сусідів У Луцьку п’яний водій мало не влетів у будинок сусідів
05 лютий, 17:40
Патрульній поліції у Ковелі виповнилося шість років Патрульній поліції у Ковелі виповнилося шість років
03 лютий, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За час Великої війни українці задонатили на «банки» €1 мільярд
Сьогодні, 18:48
 0
На Волині патрульні допомогли водіям, в яких зламався транспорт
Сьогодні, 18:24
 0
Справа Пашинського: НАБУ розкрило деталі схеми, як поцупили мільярд
Сьогодні, 18:22
 0
Володимир Кличко та «Українська команда» привезли на передову на Донеччині дрони та броньовик
Сьогодні, 18:11
 0
Перший в Україні рекрутинговий центр до ЗСУ відкрили у Львові
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8