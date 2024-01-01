На Волині патрульні допомогли водіям, в яких зламався транспорт
Сьогодні, 18:24
Патрульні поліцейські на Волині допомогли двом водіям, які застрягли на дорозі через поломку автомобілів.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Інспектори побачили двох керманичів, у яких виникли труднощі на дорозі через поломку транспортних засобів. Поліцейські допомогли водіям замінити колеса, щоб ті змогли продовжити рух.
«Нагадуємо, що відповідно до ПДР водій перед виїздом зобовʼязаний перевірити та забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, а також правильність розміщення та кріплення вантажу», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Інспектори побачили двох керманичів, у яких виникли труднощі на дорозі через поломку транспортних засобів. Поліцейські допомогли водіям замінити колеса, щоб ті змогли продовжити рух.
«Нагадуємо, що відповідно до ПДР водій перед виїздом зобовʼязаний перевірити та забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, а також правильність розміщення та кріплення вантажу», - йдеться у повідомленні.
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