Нововолинськ – серед лідерів у закупівлі засобів зв’язку для ЗСУ

Нововолинськ – серед лідерів у закупівлі засобів зв’язку для ЗСУ
Нововолинськ опинився в лідерах рейтингу допомоги ЗСУ. Цього разу йдеться про закупівлю пристроїв радіозв’язку.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Громадський моніторинг України проаналізував закупівлі місцевих влад з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2024 року.

Нововолинськ посів друге місце у Волинській області за кількістю придбаних пристроїв радіозв’язку для військових. Було закуплено 48 приладів на загальну суму 1,565 мільйона гривень.

У всеукраїнському рейтингу Нововолинськ посів 28 місце.

«Дякую платникам податків за наповнення бюджету і можливість купувати необхідне нашим Захисникам. Працюємо далі!» - зазначив мер Нововолинська.

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Теги: допомога, ЗСУ
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