Нововолинськ – серед лідерів у закупівлі засобів зв’язку для ЗСУ

опинився в лідерах рейтингу допомоги ЗСУ. Цього разу йдеться про закупівлю пристроїв радіозв’язку.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Громадський моніторинг України проаналізував закупівлі місцевих влад з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2024 року.



Нововолинськ посів друге місце у Волинській області за кількістю придбаних пристроїв радіозв’язку для військових. Було закуплено 48 приладів на загальну суму 1,565 мільйона гривень.



У всеукраїнському рейтингу Нововолинськ посів 28 місце.



«Дякую платникам податків за наповнення бюджету і можливість купувати необхідне нашим Захисникам. Працюємо далі!» - зазначив мер Нововолинська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинськ. Цього разу йдеться про закупівлю пристроїв радіозв’язку.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаГромадський моніторинг України проаналізував закупівлі місцевих влад з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2024 року.Нововолинськ посів друге місце у Волинській області за кількістю придбаних пристроїв радіозв’язку для військових. Було закуплено 48 приладів на загальну суму 1,565 мільйона гривень.У всеукраїнському рейтингу Нововолинськ посів 28 місце.«Дякую платникам податків за наповнення бюджету і можливість купувати необхідне нашим Захисникам. Працюємо далі!» - зазначив мер Нововолинська.

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