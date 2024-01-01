Нововолинськ – серед лідерів у закупівлі засобів зв’язку для ЗСУ
Сьогодні, 19:17
Нововолинськ опинився в лідерах рейтингу допомоги ЗСУ. Цього разу йдеться про закупівлю пристроїв радіозв’язку.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Громадський моніторинг України проаналізував закупівлі місцевих влад з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2024 року.
Нововолинськ посів друге місце у Волинській області за кількістю придбаних пристроїв радіозв’язку для військових. Було закуплено 48 приладів на загальну суму 1,565 мільйона гривень.
У всеукраїнському рейтингу Нововолинськ посів 28 місце.
«Дякую платникам податків за наповнення бюджету і можливість купувати необхідне нашим Захисникам. Працюємо далі!» - зазначив мер Нововолинська.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Громадський моніторинг України проаналізував закупівлі місцевих влад з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2024 року.
Нововолинськ посів друге місце у Волинській області за кількістю придбаних пристроїв радіозв’язку для військових. Було закуплено 48 приладів на загальну суму 1,565 мільйона гривень.
У всеукраїнському рейтингу Нововолинськ посів 28 місце.
«Дякую платникам податків за наповнення бюджету і можливість купувати необхідне нашим Захисникам. Працюємо далі!» - зазначив мер Нововолинська.
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