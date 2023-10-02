За час Великої війни українці задонатили на «банки» €1 мільярд

Від початку повномасштабного вторгнення люди задонатили на «Банки» один мільярд євро.Про це в телеграмі повідомив співзасновник monobank«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стількина «Банки» від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого», - йдеться у повідомленні.Як повідомлялось, українці протягом 2023 року пожертвували через monobank 27,4 мільярда гривень, тоді як у 2022-му ця сума становила 8,5 млрд грн.