За час Великої війни українці задонатили на «банки» €1 мільярд
Сьогодні, 18:48
Від початку повномасштабного вторгнення люди задонатили на «Банки» один мільярд євро.
Про це в телеграмі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на «Банки» від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, українці протягом 2023 року пожертвували через monobank 27,4 мільярда гривень, тоді як у 2022-му ця сума становила 8,5 млрд грн.
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Про це в телеграмі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на «Банки» від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, українці протягом 2023 року пожертвували через monobank 27,4 мільярда гривень, тоді як у 2022-му ця сума становила 8,5 млрд грн.
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