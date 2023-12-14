У Німеччині порізали сина відомого луцького діджея: збирають кошти на лікування
Сьогодні, 20:25
Напад на двох молодих баскетболістів з України стався у Німеччині у суботу, 10 лютого. Один із них - Володимир Єрмаков - загинув від отриманих поранень, другий - Артем Козаченко - перебуває у реанімації.
Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю, передає ВСН.
Як стало відомо, Артем Козаченко, син відомого луцького діджея Artem Neba, наразі перебуває у лікарні. Хлопцю завдали шість ножових поранень. Наразі за його життя борються лікарі.
«Всім дякую за молитви та підтримку! Я не можу поки давати коментарів. Якщо є можливість допомогти, я створив банку. Всі кошти, які не будуть використані на лікування сина, підуть на потреби наших військових», – написав на своїй фейсбук-сторінці Artem Neba.
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Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю, передає ВСН.
Як стало відомо, Артем Козаченко, син відомого луцького діджея Artem Neba, наразі перебуває у лікарні. Хлопцю завдали шість ножових поранень. Наразі за його життя борються лікарі.
«Всім дякую за молитви та підтримку! Я не можу поки давати коментарів. Якщо є можливість допомогти, я створив банку. Всі кошти, які не будуть використані на лікування сина, підуть на потреби наших військових», – написав на своїй фейсбук-сторінці Artem Neba.
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