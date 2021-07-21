На Волині заборонять ловити щуку
Сьогодні, 20:45
Відповідно до Правил любительського рибальства на водоймах Волині тимчасово забороняють вилов щуки.
Заборона на вилов щуки розпочинається з 15 лютого, повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
«Державна екологічна інспекція у Волинській області інформує, що відповідно до Правил любительського рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.09.2022 № 700 (зі змінами), з 15 лютого по 31 березня діє заборона на добування (вилов) щуки на період її нересту», – йдеться у дописі.
Зазначають, що щука належить до небагатьох видів риб, нерестова активність якої починається раніше, при нижчій температурі води, а тому саме в цей час і підлягає особливій охороні.
За вилов щуки у цей період передбачена адмінвідповідальність з накладенням штрафу у розмірі від 34 до 170 гривень, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків у розмірі 3 468 гривень за один незаконно виловлений екземпляр.
У держекоінспекції радять: якщо щуку все ж випадково зловили на дозволені правилами рибальства знаряддя лову, необхідно її як можна безпечніше звільнити від гачка і випустити назад у водойму.
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Заборона на вилов щуки розпочинається з 15 лютого, повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
«Державна екологічна інспекція у Волинській області інформує, що відповідно до Правил любительського рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.09.2022 № 700 (зі змінами), з 15 лютого по 31 березня діє заборона на добування (вилов) щуки на період її нересту», – йдеться у дописі.
Зазначають, що щука належить до небагатьох видів риб, нерестова активність якої починається раніше, при нижчій температурі води, а тому саме в цей час і підлягає особливій охороні.
За вилов щуки у цей період передбачена адмінвідповідальність з накладенням штрафу у розмірі від 34 до 170 гривень, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків у розмірі 3 468 гривень за один незаконно виловлений екземпляр.
У держекоінспекції радять: якщо щуку все ж випадково зловили на дозволені правилами рибальства знаряддя лову, необхідно її як можна безпечніше звільнити від гачка і випустити назад у водойму.
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