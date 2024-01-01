Помер колишній директор коледжу у місті на Волині

11 лютого 2024 року перестало битися серце– людини, яка велику частину свого життя присвятила роботі у Рожищенському фаховому коледжі ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького.Про це повідомили на фейсбук-сторінці освітнього закладу.«Уродженець села Чемерівці, що на Хмель­ниччині, Жан Олексійович у 1964 р. прибув у Рожище, де почав працювати викладачем епізоотології тоді ще Рожищенського зооветеринарного технікуму. Лекції з курсу мікробіології, які читав Жан Олексійович, були надзвичайно цікавими, студенти заслуховувалися вик­ладом тем досвідченим педагогом.З 1980 по 1986 рік Жан Олексійович обіймав посаду директора закладу освіти. Його пам’ятають як мудрого, принципового керівника зі стійкою гро­мадською позицією. На посаді директора проводив значну роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази: побудовано гуртожиток, клініку, створено і обладнано ряд навчальних кабінетів і лабораторій, пункт штучного осіменіння тварин», - йдеться у дописі.За своє життя Жан Олексійович удостоєний низки нагород: медаль «Ветеран праці», трудова відзнака «Знак пошани», заохочувальна відзнака «Ветеран ветеринарної медицини України», Почесний золотий диплом лікаря ветеринарної медицини.«Колектив Рожищенського фахового коледжу ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького висловлює глибокі співчуття з приводу смерті Фарафонова Жана Олексійовича, розділяє скорботу і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав і працював з ним. Світла пам’ять про цю мудру, талановиту людину назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у коледджі.