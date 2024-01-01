Помер колишній директор коледжу у місті на Волині
Сьогодні, 21:46
11 лютого 2024 року перестало битися серце Фарафонова Жана Олексійовича – людини, яка велику частину свого життя присвятила роботі у Рожищенському фаховому коледжі ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці освітнього закладу.
«Уродженець села Чемерівці, що на Хмельниччині, Жан Олексійович у 1964 р. прибув у Рожище, де почав працювати викладачем епізоотології тоді ще Рожищенського зооветеринарного технікуму. Лекції з курсу мікробіології, які читав Жан Олексійович, були надзвичайно цікавими, студенти заслуховувалися викладом тем досвідченим педагогом.
З 1980 по 1986 рік Жан Олексійович обіймав посаду директора закладу освіти. Його пам’ятають як мудрого, принципового керівника зі стійкою громадською позицією. На посаді директора проводив значну роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази: побудовано гуртожиток, клініку, створено і обладнано ряд навчальних кабінетів і лабораторій, пункт штучного осіменіння тварин», - йдеться у дописі.
За своє життя Жан Олексійович удостоєний низки нагород: медаль «Ветеран праці», трудова відзнака «Знак пошани», заохочувальна відзнака «Ветеран ветеринарної медицини України», Почесний золотий диплом лікаря ветеринарної медицини.
«Колектив Рожищенського фахового коледжу ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького висловлює глибокі співчуття з приводу смерті Фарафонова Жана Олексійовича, розділяє скорботу і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав і працював з ним. Світла пам’ять про цю мудру, талановиту людину назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у коледджі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці освітнього закладу.
«Уродженець села Чемерівці, що на Хмельниччині, Жан Олексійович у 1964 р. прибув у Рожище, де почав працювати викладачем епізоотології тоді ще Рожищенського зооветеринарного технікуму. Лекції з курсу мікробіології, які читав Жан Олексійович, були надзвичайно цікавими, студенти заслуховувалися викладом тем досвідченим педагогом.
З 1980 по 1986 рік Жан Олексійович обіймав посаду директора закладу освіти. Його пам’ятають як мудрого, принципового керівника зі стійкою громадською позицією. На посаді директора проводив значну роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази: побудовано гуртожиток, клініку, створено і обладнано ряд навчальних кабінетів і лабораторій, пункт штучного осіменіння тварин», - йдеться у дописі.
За своє життя Жан Олексійович удостоєний низки нагород: медаль «Ветеран праці», трудова відзнака «Знак пошани», заохочувальна відзнака «Ветеран ветеринарної медицини України», Почесний золотий диплом лікаря ветеринарної медицини.
«Колектив Рожищенського фахового коледжу ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького висловлює глибокі співчуття з приводу смерті Фарафонова Жана Олексійовича, розділяє скорботу і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав і працював з ним. Світла пам’ять про цю мудру, талановиту людину назавжди залишиться у наших серцях», - зазначили у коледджі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер колишній директор коледжу у місті на Волині
Сьогодні, 21:46
Президент Зеленський затвердив продовження воєнного стану
Сьогодні, 21:15
На Волині заборонять ловити щуку
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого
Сьогодні, 20:00