У місті на Волині депутат підробив результати волевиявлення колег про скликання позачергової сесії

На Волині комісія з депутатської етики засудила неправомірні дії депутата міської ради. Він без відома більшості депутатів, самостійно проявив волевиявлення і виклав неправдиві відомості щодо збору підписів депутатів для проведення позачергової сесії.Про це повідомляє Нововолинська міська радаУ четвер, 8 лютого, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань регламенту міської ради, депутатської діяльності, етики та правопорядку. У ньому взяли участь депутати – члени комісії:Долучилася секретар радита обранці громади:таПриводом для проведення такої комісії стало поширення в соціальних мережах недостовірної інформації. А саме йдеться про колективне звернення депутатів міської ради від 26 січня 2024 року щодо скликання позачергової сесії. У документі подані неправдиві відомості щодо збору підписів депутатів. Зокрема, в колонці, де мали б стояти підписи депутатів, у разі, якщо вони підтримують звернення, або порожнє місце – якщо не підтримують. Натомість навпроти більшості прізвищ депутатів зазначено - «Проти». Обранці, які прибули на засідання комісії, підтвердили, що згоди на такі дії не давали, їхню думку автор звернення не запитував.Депутати розповіли, що в робочому чаті депутатів Андрій Бадзюнь, голова фракції ВО «Свобода» в міській раді взяв відповідальність за ситуацію на себе. Таке повідомлення решта депутатів розцінили як зізнання.До участі в роботі комісії депутат Андрій Бадзюнь не долучився.Присутні на засіданні висловили занепокоєння діями депутата Андрія Бадзюня. За їх словами, під час збору підписів щодо скликання позачергової сесії міської ради, він, без відома більшості депутатів, самостійно проявив волевиявлення і виклав неправдиві відомості щодо збору підписів депутатів для проведення позачергової сесії міської ради.Як зазначили члени комісії, такими діями Бадзюнь принизив їхню честь, гідність і ділову репутацію, порушив Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». Постійна комісія з питань регламенту міської ради, депутатської діяльності, етики та правопорядку засуджує таку поведінку Андрія Бадзюня і вважає її негідною статусу депутата місцевої ради.