Як потепління на Волині вплине на урожай озимих
Сьогодні, 22:17
Суттєве зимове потепління на Волині може вплинути на урожай — рослини зі стану зимового спокою переходять у стан повільної вегетації.
Як розповів Суспільному начальник обласного управління департаменту агропромислового комплексу Олександр Книш, поточні умови не є критичними та не повинні внести серйозних коректив в урожай.
"Щоб рослини посилити, їхній потенціал, врожайності зберегти, то аграрії знають ці всі технічні нюанси та зараз здійснюють підживлення ріпаків, озимих зернових культур, щоб урожай цього року був не гіршим, як урожай попередніх років", — сказав Олександр Книш.
За словами синоптикині Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, з 12 по 18 лютого в області очікують проходження холодного фронту — температурний режим знизиться, вночі очікуються невеличкі морози: від -4 до +1, вдень температура повітря буде — 3-8 тепла.
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Як розповів Суспільному начальник обласного управління департаменту агропромислового комплексу Олександр Книш, поточні умови не є критичними та не повинні внести серйозних коректив в урожай.
"Щоб рослини посилити, їхній потенціал, врожайності зберегти, то аграрії знають ці всі технічні нюанси та зараз здійснюють підживлення ріпаків, озимих зернових культур, щоб урожай цього року був не гіршим, як урожай попередніх років", — сказав Олександр Книш.
За словами синоптикині Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, з 12 по 18 лютого в області очікують проходження холодного фронту — температурний режим знизиться, вночі очікуються невеличкі морози: від -4 до +1, вдень температура повітря буде — 3-8 тепла.
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