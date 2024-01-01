Президент Зеленський затвердив продовження воєнного стану
Сьогодні, 21:15
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.
Про це стало відомо у понеділок, 12 лютого.
Зокрема, глава держави підписав закон № 10456 про продовження воєнного стану, а також закон № 10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року.
Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення Росії.
А 6 лютого 2024 року Верховна Рада вдесяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію з початку повномасштабної війни.
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Про це стало відомо у понеділок, 12 лютого.
Зокрема, глава держави підписав закон № 10456 про продовження воєнного стану, а також закон № 10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року.
Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення Росії.
А 6 лютого 2024 року Верховна Рада вдесяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію з початку повномасштабної війни.
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