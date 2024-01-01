Президент Зеленський затвердив продовження воєнного стану

Президент Зеленський затвердив продовження воєнного стану
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Про це стало відомо у понеділок, 12 лютого.

Зокрема, глава держави підписав закон № 10456 про продовження воєнного стану, а також закон № 10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення Росії.

А 6 лютого 2024 року Верховна Рада вдесяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію з початку повномасштабної війни.

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Теги: Мобілізація, війна
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