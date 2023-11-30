Віряни Московського патріархату на Волині не відчинили храм для похорону Героя

Віряни Московського патріархату на Волині не відчинили храм для похорону Героя
У селі Діброва на Волині представники УПЦ Московського патріархату не відчинили місцевий храм, аби поховати полеглого Героя Дмитра Слесарука.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.

Декан Успенського округу Луцького районного деканату протоієрей Андрій Мовчанюк у фейсбуці звернувся до духовенства і мирян МП.

Загиблого воїна Дмитра Слесарука, мешканця села Діброва Підгайцівської громади, 10 лютого зустріли у його рідному селі. На жаль, місцева церква була зачинена вірянами МП, тож відспівували героя у Ківерцях.

Тож чому досі йде поділ на «своїх» і «чужих»? Чому шана герою віддається неналежно? – звертається душпастир. Хіба заповідь Господня «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ін. 15:13) не для всіх одна? Хіба герой життя віддає тільки за «своїх»? Чому у вас є «свої» та «чужі»?

«Дорогі прихожани! Ви чуєте проповідь своїх священників. Чи сходиться їх слово з життям? Чи так Господь вчив? Чи до цього закликав? Чому храм у селі, в якому жив герой, зачинений? Скільки це буде тривати? Чому Україна як незалежна держава не може мати свою Церкву, як інші країни? Чому церква УПЦ МП забороняє своїх священників, які перешли в ПЦУ, а єпархії на окупованих територіях, які перейшли в РПЦ під кривавого «патріарха» Кирила, – ні? Скільки ще будемо служити москві?.. Хіба молодий воїн, цвіт нації, 27-річний герой не заслужив бути відспіваним у себе вдома <у своєму селі>? Хіба він для когось «не свій»?» – звертається о. Андрій до прихильників московського патріархату в Діброві.


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Теги: Московський патріархат, Україна
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