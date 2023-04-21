Російський «шахед» у Молдові: в уламках знайшли снаряд з 50 кг вибухівки





Про це повідомила молдовська прикордонна поліція, пише



Після виявлення уламків російського дрона 11 лютого молдовські фахівці оточили периметр та оглядали місце. У результаті проведених заходів серед залишків дрона знайшли бойову частину.



Як зазначається, у ній було близько 50 кг вибухової речовини. Поліція забезпечила знешкодження та збір усіх компонентів уламків дрона. Підрив виявленого заряду проведуть у безпечних умовах. Поки фахівці визначають найбільш прийнятний спосіб.



Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого російські окупанти тричі атакували Одеську область ударними безпілотниками. За інформацією керівника ОВА Олега Кіпера, окупанти, зокрема, завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла. Були пошкоджені технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки.



У кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади й дахи. Також на території Ізмаїльського району зафіксували падіння уламків збитого дрона, що спричинило пожежу приватного будинку і гаража.



У ту ніч у двох румунських повітах оголошували повітряну тривогу. Крім того, у Румунії підіймали літаки F-16 для патрулювання повітряного простору.



У Молдові підозрюють, що виявлені уламки безпілотника — це від одного з тих, які збила українська зенітна система.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед уламків російського безпілотника типу Shahed, який знайшли у Молдові біля кордону з Україною, виявили бойову частину, в якій було близько 50 кг вибухової речовини.Про це повідомила молдовська прикордонна поліція, пише Громадське Після виявлення уламків російського дрона 11 лютого молдовські фахівці оточили периметр та оглядали місце. У результаті проведених заходів серед залишків дрона знайшли бойову частину.Як зазначається, у ній було близько 50 кг вибухової речовини. Поліція забезпечила знешкодження та збір усіх компонентів уламків дрона. Підрив виявленого заряду проведуть у безпечних умовах. Поки фахівці визначають найбільш прийнятний спосіб.Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого російські окупанти тричі атакували Одеську область ударними безпілотниками. За інформацією керівника ОВА Олега Кіпера, окупанти, зокрема, завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла. Були пошкоджені технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки.У кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади й дахи. Також на території Ізмаїльського району зафіксували падіння уламків збитого дрона, що спричинило пожежу приватного будинку і гаража.У ту ніч у двох румунських повітах оголошували повітряну тривогу. Крім того, у Румунії підіймали літаки F-16 для патрулювання повітряного простору.У Молдові підозрюють, що виявлені уламки безпілотника — це від одного з тих, які збила українська зенітна система.

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