Від осколкового поранення на Донеччині поліг волинянин

Від осколкового поранення на Донеччині поліг волинянин
У боях із російськими загарбниками на Донеччині загинув 44-річний Олег Соколюк із села Озеро Луцького району.

Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.

«З сумом повідомляємо, що у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – захищаючи Україну загинув уродженець села Озеро Соколюк Олег Зіновійович», - повідомили у міськраді.

Народився Соколюк Олег Зіновійович 17 грудня 1979 року в селі Озеро. Його призвали на військову службу по мобілізації та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

Олег Соколюк загинув 7 лютого 2024 року від осколкового поранення голови під час мінометного обстрілу по позиціях поблизу населеного пункту Дружба Донецької області.

«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський «шахед» у Молдові: в уламках знайшли снаряд з 50 кг вибухівки
Сьогодні, 15:44
«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині
Сьогодні, 15:20
Від осколкового поранення на Донеччині поліг волинянин
Сьогодні, 15:04
На хабарі у $20 тисяч погорів депутат із Одещини
Сьогодні, 14:48
У підвалі багатоповерхівки на Волині знайшли труп
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині «На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині
Сьогодні, 15:20
Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська Обірвалося життя Героя Ігоря Мочалова із Нововолинська
Сьогодні, 13:43
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
09 лютий, 18:27
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
09 лютий, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російський «шахед» у Молдові: в уламках знайшли снаряд з 50 кг вибухівки
Сьогодні, 15:44
 0
«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині
Сьогодні, 15:20
 0
Від осколкового поранення на Донеччині поліг волинянин
Сьогодні, 15:04
 0
На хабарі у $20 тисяч погорів депутат із Одещини
Сьогодні, 14:48
 0
У підвалі багатоповерхівки на Волині знайшли труп
Сьогодні, 14:31
 0
Медіа
відео
1/8