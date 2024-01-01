Від осколкового поранення на Донеччині поліг волинянин

У боях із російськими загарбниками на Донеччині загинув 44-річнийіз села Озеро Луцького району.Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.«З сумом повідомляємо, що у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – захищаючи Україну загинув уродженець села Озеро Соколюк Олег Зіновійович», - повідомили у міськраді.Народився Соколюк Олег Зіновійович 17 грудня 1979 року в селі Озеро. Його призвали на військову службу по мобілізації та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Олег Соколюк загинув 7 лютого 2024 року від осколкового поранення голови під час мінометного обстрілу по позиціях поблизу населеного пункту Дружба Донецької області.«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у міськраді.