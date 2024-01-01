Від осколкового поранення на Донеччині поліг волинянин
Сьогодні, 15:04
У боях із російськими загарбниками на Донеччині загинув 44-річний Олег Соколюк із села Озеро Луцького району.
Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.
«З сумом повідомляємо, що у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – захищаючи Україну загинув уродженець села Озеро Соколюк Олег Зіновійович», - повідомили у міськраді.
Народився Соколюк Олег Зіновійович 17 грудня 1979 року в селі Озеро. Його призвали на військову службу по мобілізації та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.
Олег Соколюк загинув 7 лютого 2024 року від осколкового поранення голови під час мінометного обстрілу по позиціях поблизу населеного пункту Дружба Донецької області.
«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.
«З сумом повідомляємо, що у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту – захищаючи Україну загинув уродженець села Озеро Соколюк Олег Зіновійович», - повідомили у міськраді.
Народився Соколюк Олег Зіновійович 17 грудня 1979 року в селі Озеро. Його призвали на військову службу по мобілізації та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.
Олег Соколюк загинув 7 лютого 2024 року від осколкового поранення голови під час мінометного обстрілу по позиціях поблизу населеного пункту Дружба Донецької області.
«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у міськраді.
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