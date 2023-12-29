На хабарі у $20 тисяч погорів депутат із Одещини

На хабарі у $20 тисяч погорів депутат із Одещини
Депутата райради на Одещині викрито на вимаганні з підприємця 20 тисяч доларів США за сприяння у вирішенні «земельного питання».

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

Керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило про підозру одному з депутатів Білгород-Дністровської районної ради на Одещині у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
На хабарі у тисяч погорів депутат із Одещини

За даними слідства, посадовець вимагав у приватного підприємця неправомірну вигоду за безперешкодну передачу в оренду з правом приватизації двох земельних ділянок площею 4 га поблизу с. Молодіжне Одеського району. Землі мали використовуватися для будівництва комплексу технічного обслуговування транспортних засобів.
На хабарі у тисяч погорів депутат із Одещини

За 20 тисяч доларів США він обіцяв вплинути на депутатів сусідньої ОТГ для позитивного вирішення цього питання.

Правоохоронці затримали депутата під час одержання 10 тисяч доларів США – першої частини від обумовленої суми.
На хабарі у тисяч погорів депутат із Одещини

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування – Нацполіція України, оперативний супровід – ДСР НП України.

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Теги: хабар, Україна
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