Шахрай вимагав у дружини військового з Сумщини 100 тисяч за «звільнення» з полону

Шахрай вимагав у дружини військового з Сумщини 100 тисяч за «звільнення» з полону
На Сумщині правоохоронці затримали шахрая, який вимагав хабар у дружини військовополоненого обсягом 100 тисяч гривень за «звільнення з полону».

Про це повідомляє в телеграмі Нацполіція.

Зловмисник запевнив дружину військовополоненого, що зможе вплинути на рішення щодо першочергового включення її чоловіка до списків обміну.
Шахрай вимагав у дружини військового з Сумщини 100 тисяч за «звільнення» з полону

При цьому, чоловік акцентував на своєму статусі нібито військовослужбовця та особистих зв’язках зі службовими особами, які займаються пошуком та обміном військовополонених.
Шахрай вимагав у дружини військового з Сумщини 100 тисяч за «звільнення» з полону

Підозрюваний неодноразово вводив в оману довірливу жінку, яка на його вимогу протягом декількох місяців перерахувала так званому «полковнику» кошти на загальну суму 70 000 гривень.
Шахрай вимагав у дружини військового з Сумщини 100 тисяч за «звільнення» з полону

Бажаючи збагатитись ще, чоловік висунув вимогу: сплатити додаткову суму коштів у розмірі 30 000 гривень.

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Теги: шахраї, Україна
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