Шахрай вимагав у дружини військового з Сумщини 100 тисяч за «звільнення» з полону

На Сумщині правоохоронці затримали шахрая, який вимагав хабар у дружини військовополоненого обсягом 100 тисяч гривень за «звільнення з полону».Про це повідомляє в телеграмі Нацполіція.Зловмисник запевнив дружину військовополоненого, що зможе вплинути на рішення щодо першочергового включення її чоловіка до списків обміну.При цьому, чоловік акцентував на своєму статусі нібито військовослужбовця та особистих зв’язках зі службовими особами, які займаються пошуком таПідозрюваний неодноразово вводив в оману довірливу жінку, яка на його вимогу протягом декількох місяців перерахувала так званому «полковнику» кошти на загальну суму 70 000 гривень.Бажаючи збагатитись ще, чоловік висунув вимогу: сплатити додаткову суму коштів у розмірі 30 000 гривень.