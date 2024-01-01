Росія може виготовляти від 100 танків щомісяця, – ISW





Як передає



"Російський оборонно-промисловий комплекс може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця і, отже, здатен компенсувати втрати на полі бою, дозволяючи російським силам продовжувати поточний темп операцій в осяжному майбутньому", – йдеться у звіті.



Як зазначається, єдиний російський виробник танків – "Уралвагонзавод", за наявною інформацією, виробляв 20 танків щомісяця станом на березень 2023 року. Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив у березні 2023 року, що російський ОПК може виробити 1500 основних бойових танків у 2023 році, що означає середній рівень виробництва 125 танків щомісяця.



Також аналітики відзначили, що міністерство оборони рф заявило 30 січня, що російське підприємство "Новатор" виконало державне оборонне замовлення на крилаті ракети "Калібр" та балістичні ракети "Іскандер" у 2023 році. Зазначається, що "Новатор" вже виконав 17% державного оборонного замовлення рф на 2024 рік.



"Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 15 січня, що російські війська не включали крилаті ракети "Калібр" до низки ударів по Україні з середини вересня 2023 року, ймовірно в рамках зусиль зі створення ракетного резерву та, що рф, можливо, має труднощі з виробництвом крилатих ракет "Калібр", тому що для їхнього виробництва потрібно багато іноземних компонентів, заблокованих міжнародними санкціями", – йдеться у звіті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський оборонно-промисловий комплекс може виготовляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць. Це дає змогу російським військам замінити втрати на полі бою та зберегти існуючий темп бойових дій.Як передає Укрінформ , про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)."Російський оборонно-промисловий комплекс може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця і, отже, здатен компенсувати втрати на полі бою, дозволяючи російським силам продовжувати поточний темп операцій в осяжному майбутньому", – йдеться у звіті.Як зазначається, єдиний російський виробник танків – "Уралвагонзавод", за наявною інформацією, виробляв 20 танків щомісяця станом на березень 2023 року. Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив у березні 2023 року, що російський ОПК може виробити 1500 основних бойових танків у 2023 році, що означає середній рівень виробництва 125 танків щомісяця.Також аналітики відзначили, що міністерство оборони рф заявило 30 січня, що російське підприємство "Новатор" виконало державне оборонне замовлення на крилаті ракети "Калібр" та балістичні ракети "Іскандер" у 2023 році. Зазначається, що "Новатор" вже виконав 17% державного оборонного замовлення рф на 2024 рік."Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майорзаявив 15 січня, що російські війська не включали крилаті ракети "Калібр" до низки ударів по Україні з середини вересня 2023 року, ймовірно в рамках зусиль зі створення ракетного резерву та, що рф, можливо, має труднощі з виробництвом крилатих ракет "Калібр", тому що для їхнього виробництва потрібно багато іноземних компонентів, заблокованих міжнародними санкціями", – йдеться у звіті.

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